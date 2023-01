GB : un bureau des Gardiens de la Révolution découvert dans un quartier juif de Londres

La députée Alicia Kearns a appelé le Premier ministre Rishi Sunak à inscrire l'organisation sur la liste des entités terroristes interdites

Un bureau du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran a été découvert au cœur d'un quartier juif de Londres, en Angleterre, a rapporté vendredi le Jewish Chronicle. La présidente de la commission parlementaire britannique des Affaires étrangères a appelé le gouvernement à fermer ce qui est décrit comme le "bureau londonien" des Gardiens de la Révolution, qui est utilisé comme un "centre de sensibilisation" par le gouvernement iranien.

La députée conservatrice Alicia Kearns a déclaré que le Centre islamique d'Angleterre, situé dans le quartier huppé de Maida Vale, est utilisé par le régime iranien à des fins néfastes. Alors que les Gardiens de la Révolution sont chargés de financer les réseaux terroristes iraniens, notamment le Hamas et le Hezbollah, et de superviser les programmes nucléaires et balistiques du pays, Mme Kearns a affirmé que l'organisation utilisait le bureau "uniquement pour diffuser la parole du régime répressif islamique".

Elle a également demandé au Premier ministre britannique Rishi Sunak d'inscrire les Gardiens de la Révolution sur la liste des entités terroristes interdites et a ajouté que le Centre islamique d'Angleterre était responsable du harcèlement des dissidents iraniens vivant au Royaume-Uni.

Le directeur actuel de ce centre, Seyed Moosavi, qui a qualifié les manifestants en Iran de "soldats de Satan" lors d'un récent sermon, a été nommé à ce poste par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.