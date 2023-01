Londres : une peinture anti-pipi pour dissuader les hommes d'uriner contre les façades de Soho

Les habitants et propriétaires d'entreprises excédés, se plaignent de l'odeur d'urine qui les assaille dès le matin

Le quartier de Soho à Londres vient de prendre une mesure inattendue pour empêcher les hommes d'uriner sur les façades des immeubles : recouvrir les parois d'une peinture "anti-pipi" qui renvoie les liquides vers l'envoyeur. Cette peinture, qui créé une couche transparente hydrofuge au contact de laquelle les liquides rebondissent, recouvre désormais une dizaine d'endroits stratégiques.

Le quartier, réputé pour sa vie nocturne trépidante avec ses nombreux bars, restaurants et théâtres, n'a pas été choisi au hasard par le conseil municipal de Westminster, car les promeneurs, souvent ivres, n'hésitent pas à se soulager sur les murs et les portes. Les habitants et propriétaires d'entreprises excédés, se plaignent de façon récurrente de l'odeur d'urine qui les assaille dès le matin. "C'est une honte absolue, les résidents doivent supporter que les touristes utilisent Soho comme leurs toilettes personnelles", a déclaré Patrick Lilley, un conseiller de Soho.

Le conseil municipal de Westminster dépense chaque année près d'un million de livres (1,15 million d'euros) pour asperger d'eau les rues qui empestent l'urine. Il espère que la peinture lui permettra de réduire ces coûts.

Beaucoup parmi les 3 000 résidents du quartier saluent la démarche, mais estiment que des mesures supplémentaires doivent être prises pour que le quartier reste propre, notamment la mise à disposition d'un nombre beaucoup plus important de toilettes publiques. Par ailleurs, les autorités locales envisageraient d'augmenter les amendes pour les contrevenants, qui s'élèvent aujourd'hui entre 50 et 80 livres (57 à 91 euros).

