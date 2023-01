Macron et Scholz affichent l'unité retrouvée de la "locomotive" franco-allemande

France et Allemagne promettent de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire"

Après l'étalage des différends, la tentative de sursaut: Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché dimanche à Paris une unité retrouvée de la "locomotive" franco-allemande, appelée à devenir "pionnière pour la refondation de l'Europe".

A l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays, alors que le Vieux Continent est replongé depuis onze mois dans la guerre, le président français a assuré que ce "couple" ferait "le choix de l'avenir", comme il a "su le faire à chaque tournant de la construction européenne".

"L'Allemagne et la France, parce qu'elles ont défriché le chemin de la réconciliation, doivent devenir pionnières pour la refondation de notre Europe", a-t-il déclaré dans un discours volontiers lyrique à la Sorbonne. Il a décrit les voisins comme "deux âmes dans une même poitrine".

"L'avenir, au même titre que le passé, repose sur la coopération de nos deux pays", "comme locomotive d'une Europe unie", capables de dépasser leurs "différences", a abondé pour sa part le chancelier allemand, évoquant un "couple fraternel". Il a filé la métaphore de ce "moteur franco-allemand" qui souvent "ronronne doucement", qui "ne marche pas à coups de flatteries" mais par la "ferme volonté de toujours transformer les controverses" en "action convergente".

Les deux dirigeants devaient ensuite réunir à l'Elysée un conseil des ministres franco-allemand.

Aides à l'Ukraine

France et Allemagne soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" et de façon "indéfectible" contre l'agression russe, ont promis Olaf Scholz et Emmanuel Macron. "Nous continuerons de fournir à l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire, tout le soutien dont elle aura besoin", a déclaré Olaf Scholz lors d'une cérémonie à la Sorbonne à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France.

"Ensemble, en tant qu'Européens, afin de défendre notre projet de paix européen", a ajouté M. Scholz. Succédant au chancelier allemand à la tribune, Emmanuel Macron a réaffirmé le "soutien indéfectible" des deux pays au peuple ukrainien "dans tous les domaines". "Après le 24 février, notre union ne s'est ni divisée ni dérobée à ses responsabilités", a ajouté M. Macron.

Cette cérémonie à la Sorbonne vise à afficher une unité retrouvée entre les deux pays dont la relation a été fragilisée ces derniers mois par les conséquences de la guerre en Ukraine.

