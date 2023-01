Des centaines de dirigeants visiteront l'ancien camp de concentration de Theresienstadt

"Ce qui s'est passé à Terezin est le meilleur exemple des conséquences que peuvent entraîner les fake news"

120 dirigeants, parlementaires et diplomates de toute l'Europe se sont réunis à Prague pour visiter l'ancien camp de concentration de Theresienstadt, où ils allumeront des bougies à la mémoire des 80 000 victimes juives, à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah qui aura lieu vendredi.

L'Union des organisations juives d'Europe, qui organise l'événement, a lancé l'opération d'allumage des bougies pour la Journée internationale de la Shoah, qui sera distribuée à tous les parlements d'Europe.

Le président de l'Union des organisations juives d'Europe, le rabbin Menachem Margolin, a déclaré à l'ouverture de la conférence que ce qui s'est passé à Terezin est le meilleur exemple des conséquences que peuvent entraîner les fake news. Les nazis ont utilisé le camp comme une "vitrine" pour conjurer les critiques internationales sur les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux Juifs dans les ghettos et ont présenté des gens apparemment heureux, y compris des enfants qui mangent à leur guise et mènent diverses activités culturelles - alors que la plupart d'entre eux étaient plus tard transféré dans les camps d'extermination.

"Terezin est un camp où les nazis ont tenté de montrer par la manipulation de films et de photographies un 'ghetto modèle'", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et de la diffamation d'Israël, les antisémites utilisent exactement les mêmes méthodes. Le Juif est le bouc émissaire. La polarisation en politique contribue à répandre l'antisémitisme. La législation contre l'abattage rituel en Europe s'inscrit dans cette ambiance. De moins en moins de Juifs en Europe se permettent de montrer leur judéité sans crainte. Si les Juifs quittent l'Europe, ce sera un très mauvais signal de l'état du continent", a-t-il expliqué.

Margolin a appelé à une coopération entre les parlements, les gouvernements européens et les communautés juives pour lutter contre l'antisémitisme.

46% des incidents antisémites en 2022 ont eu lieu en Europe et 39 % en Amérique du Nord. La propagande occupe 39% des actes antisémites, le vandalisme 28%, les violences physiques 14%, les violences verbales 11% et la délégitimation 7%, a indiqué le nouveau rapport de l'Organisation sioniste mondiale pour l'antisémitisme.