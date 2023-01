Environ 75 % des Juifs hollandais ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, soit l'un des taux les plus élevés d'Europe

Une récente étude menée par la Claims Conference, l'organisation en charge de réclamer des dédommagements pour les victimes du nazisme et les rescapés de la Shoah, a montré un manque alarmant de connaissances concernant la Shoah aux Pays-Bas. Ainsi, la majorité des Néerlandais interrogés, toutes tranches d'âge confondues, n'ont pas cité leur propre pays comme un lieu où l'Holocauste a eu lieu, bien que les Pays-Bas soient le pays dans lequel ont été écrites les mémoires de la Shoah les plus lues au monde : "Le journal d'une jeune fille" d'Anne Frank, traduit dans plus de 70 langues. Environ 75 % des Juifs du pays ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, soit l'un des taux les plus élevés d'Europe.

L'étude menée par le cabinet Schoen Cooperman Research, qui a interrogé 2 000 personnes dans tout le pays, révèle également qu'une majorité de personnes interrogées (54 %) et une proportion légèrement plus importante des jeunes de moins de 25 ans (59 %) ne savent pas que le nombre de Juifs assassinés par les nazis s'élevait à 6 millions. Beaucoup ont affirmé que le total n'était que de 2 millions ou moins.

"Enquête après enquête, nous continuons à constater un déclin de la connaissance et de la conscience de l'Holocauste. La tendance à la négation et à la déformation de l'Holocauste est tout aussi inquiétante", a déclaré mercredi dans un communiqué Gideon Taylor, président de la Claims Conference. "Pour faire face à cette tendance, nous devons mettre davantage l'accent sur l'enseignement de l'Holocauste dans nos écoles à l'échelle mondiale."

AFP / GABRIEL BOUYS An early published edition of "The Diary of Anne Frank" discovered in her hiding place in Amsterdam after her arrest is displayed at an exhibition

Avec de tels chiffres, les Pays-Bas ne sont malheureusement pas une exception : une étude publiée mardi par l'American Jewish Committee a révélé qu'une proportion similaire d'Américains - 47% contre 54% aux Pays-Bas - ne savait pas que 6 millions de Juifs avaient été assassinés pendant la Shoah.

Les chercheurs ont également constaté que le pourcentage de Néerlandais qui pensaient que l'Holocauste était un mythe ou fortement exagéré (12 %) était plus élevé que dans tout autre pays où la Claims Conference a mené cette même étude. Ainsi, près d'un quart des jeunes générations aux Pays-Bas estiment qu'il est acceptable d'avoir des opinions néo-nazies. Malgré ces résultats, une majorité de personnes interrogées (77%) pensent que l'enseignement de la Shoah est de plus en plus nécessaire dans le pays.