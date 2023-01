Londres : Rishi Sunak va promouvoir la construction d'un mémorial de la Shoah à Westminster

Ce mémorial permettra que "les témoignages de survivants soient entendus au cœur de notre démocratie par toutes les générations à venir"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi qu'il présentera une législation pour permettre la construction d'un mémorial de la Shoah dans le quartier de Westminster à côté du Parlement. S'exprimant à l'occasion, M. Sunak a réaffirmé son engagement à construire le mémorial national - un engagement qu'il avait pris lors de la course à la direction du parti conservateur l'été dernier.

"Alors que nous nous préparons à marquer la Journée de commémoration de la Shoah, je suis sûr que toute la Chambre se joindra à moi pour rendre hommage au courage extraordinaire des survivants britanniques de l'Holocauste, y compris Arek Hersh, 94 ans, qui est avec nous aujourd'hui", a affirmé Rishi Sunak lors d'une séance de questions au Premier ministre. "Ce gouvernement légiférera pour construire le Mémorial de l'Holocauste et le Centre d'apprentissage à côté du Parlement afin que les témoignages de survivants comme Arek soient entendus au cœur de notre démocratie par toutes les générations à venir", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1618222274729082882 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le permis de construire pour le musée et le mémorial a été rejeté à plusieurs reprises par le conseil municipal de Westminster et par les tribunaux en raison d'une loi datant de 1900 interdisant la construction dans les jardins de la tour Victoria, ce qui signifie qu'une législation primaire est nécessaire pour l'annuler. L'idée d'avoir un mémorial national de la Shoah et un centre d'apprentissage dans les jardins de Victoria, à côté des Chambres du Parlement, avait été proposée par une commission mise en place par le Premier ministre David Cameron en 2015, mais le projet a connu divers revers depuis lors.

La baronne Ruth Lynn Deech, qui est membre de la Chambre des Lords a critiqué la création de ce mémorial, estimant, dans une interview au Jewish Chronicle que son contenu était "de faible qualité" et qu'"il ne faisait pas le lien entre la Shoah et la montée de l'antisémitisme aujourd'hui". "Plus jamais", ça doit signifier un soutien aux sept millions de Juifs en Israël qui sont attaqués par leurs voisins et par les antisionistes du monde entier", a-t-elle ajouté.