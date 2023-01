"La menace iranienne remet en cause l'ordre mondial" (Isaac Herzog)

Isaac Herzog a averti de la menace iranienne qui se trouve désormais "aux portes de l'Europe"

"L'Otan et Israël sont des alliés et partagent les valeurs fondamentales de la démocratie. Nous partageons la même détermination à défendre ces valeurs et à dissuader ceux qui les menacent. Je suis très heureux de voir le renforcement des liens entre Israël et l'Otan", a déclaré jeudi après-midi le président israélien Isaac Herzog aux côtés du Secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à Bruxelles.

"Je suis très heureux de voir que les liens entre Israël et l'OTAN continuent de se développer dans de nombreux domaines, grâce à des visites et des consultations fréquentes, à des mesures concrètes comme le détachement d'un agent de liaison israélien auprès du MARCOM, et à des formations et des projets conjoints qui nous rapprochent et nous permettent d'agir plus efficacement", a-t-il affirmé en exprimant les menaces qui pèsent sur l'Etat hébreu et dans le monde.

"Les menaces ne sont en effet pas statiques. Au-delà de la guerre conventionnelle, nous sommes également confrontés à un large éventail de changements et de défis émergents, allant de l'espace à la cybersécurité en passant par le climat, les drones armés, la la résilience énergétique et tant d'autres. Dans tous ces domaines, l'approfondissement du partenariat Israël-OTAN est un atout précieux. Notre collaboration renforce la sécurité des citoyens des pays membres de l'OTAN, d'Israël, et des nations du monde qui partagent les mêmes idées et qui sont éprises de paix", a-t-il poursuivi.

Le président israélien a évoqué le conflit en Ukraine en la qualifiant de "guerre terrible" qui "continue de causer des souffrances humaines inutiles et de compromettre le bien-être et la prospérité de millions de personnes".

"Israël a été un partenaire dans les efforts d'aide à Kiev et nos cœurs continuent d'aller vers le peuple ukrainien, alors qu'il défend ses maisons et son pays", a-t-il souligné. "Mais la crise dépasse les frontières de l'Ukraine. La menace iranienne étant désormais aux portes de l'Europe, l'ordre international est lui aussi remis en question. Le régime radical iranien exécute des citoyens innocents chez lui, lance des attaques et sape la stabilité au Moyen-Orient. Il répand les armes, la mort et la terreur en Europe, en particulier en Ukraine, et dans le monde entier, et poursuit sa quête belliqueuse d'armes nucléaires en vue d'une domination régionale et mondiale", a averti le chef d'Etat en ajoutant qu'Israël attendait des actions concrètes de la communauté internationale pour contrecarrer les velléités de la République islamique.

Isaac Herzog a par ailleurs mis en exergue les dangers qui menacent l'Etat hébreu en pointant du doigt le Hamas qui est "l'un des principaux mandataires de l'Iran". "Il menace, tue et cherche tous les moyens de nuire à des civils innocents. Une escouade terroriste affiliée au Hamas et au Jihad islamique qui était sur le point de mener une attaque en Israël a été arrêtée ce jeudi. Nous continuerons à agir pour prévenir la terreur où qu'elle se trouve, sans compromis", a assuré le président israélien.