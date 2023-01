Allemagne : la mémoire des victimes LGBTQ honorée lors des commémorations de l'Holocauste

Entre 3.000 et 10.000 homosexuels ont été tués par les nazis et des milliers d’entre eux, considérés comme "dégénérés", internés dans les camps allemands

Le Parlement allemand va mettre pour la première fois l'accent sur le sort des victimes des nazis persécutées en raison de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de l’Holocauste vendredi. Depuis le 27 janvier 1996, les députés organisent chaque année à la chambre basse du Parlement une cérémonie solennelle pour marquer l'anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau.

Cette cérémonie est traditionnellement centrée sur les 6 millions de Juifs exterminés par les nazis. Les militants LGBTQ estiment cependant que leur sort sous le régime hitlérien a été oublié. La cérémonie de vendredi constitue "un symbole important de reconnaissance" de "la souffrance et la dignité des victimes emprisonnées, torturées et assassinées", estime Henny Engels de l'association pour les droits des homosexuels et des lesbiennes.

Tomer Neuberg/Flash90 Illustration - Un drapeau représentant les personnes LGBTQ

Entre 3.000 et 10.000 homosexuels ont été tués par les nazis, et un grand nombre d’entre eux ont été castré ou servi de cobayes pour des "expériences scientifiques". Des milliers d’entre eux, hommes ou femmes, considérés comme "dégénérés" par le régime, ont été internés dans les camps allemands.

"L'Holocauste était une attaque contre l'humanité : contre les personnes LGBTQ, les Roms et les Sintis, les personnes souffrant de handicaps mentaux, mais en particulier contre les Juifs", a déclaré à l'AFP le directeur du mémorial de Yad Vashem de Jérusalem, Dani Dayan, saluant l’initiative allemande. "Nous respectons et honorons toutes les victimes", a-t-il ajouté.