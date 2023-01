Suisse : des élus souhaitent interdire les objets et symboles nazis

Le texte sera soumis au vote du Parlement genevois vendredi, Journée internationale de commémoration de l’Holocauste

Des élus du canton de Genève en Suisse, ont déposé un texte pour "interdire l'exhibition ou le port de symboles, d'emblèmes ou de tout autre objet nazis dans le domaine public". En effet, contrairement à un grand nombre de pays européens, l'exhibition et la vente d'objets nazis sont permises dans le pays. Le texte sera soumis au vote du Parlement genevois vendredi, Journée internationale de commémoration de l’Holocauste.

Les députés espèrent que le Parlement adoptera le texte, avant d’être validé par le Parlement fédéral et un vote populaire. Des exceptions sont toutefois prévues pour les musées et le cinéma. "La portée symbolique est très grande puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que différents politiciens de différents partis ont essayé d'interdire ces symboles et ces objets nazis", a commenté le député de la droite radicale UDC Thomas Bläsi, à l'origine du texte. "Le nazisme n'a pas sa place en Europe, n'a pas sa place en Suisse", a assuré le petit-fils du colonel français Gaston de Bonneval, ancien aide de camp du général de Gaulle.

STEFAN WERMUTH / AFP Illustration - Drapeaux suisses

En Suisse, "le port, l'exhibition de symboles nazis ne sont pas interdits dans l'espace public tant qu'il n'est pas assorti d'un message ou propos de promotion d'idéologie raciste ou antisémite", explique Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Cicad, représentant les communautés et organisations juives de la Suisse francophone. Cette "particularité" helvétique a permis de faciliter les rassemblements de groupes néo-nazis européens ou de donner lieu à un commerce très ouvert sur internet notamment d'uniformes ou d'objets du IIIe Reich, a-t-il observé.

Depuis, le 12 janvier, la commission des Affaires juridiques de la chambre basse du Parlement fédéral a apporté son soutien à une interdiction. Pour la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), il est temps d'agir : "Quand la prévention ne suffit plus, le droit pénal doit intervenir".