L'édition allemande d'une BD française annulée pour un mot polémique sur Israël

La bande dessinée ne sera pas publiée à cause de la présence des mots "apartheid israélien" dans la postface du livre

La parution de l'édition allemande d'une bande dessinée française a été annulée en raison d'un mot polémique concernant Israël, celui d'"apartheid", ont indiqué mardi l'éditeur et les auteurs.

En France, la sortie d’"Elise et les nouveaux partisans" a reçu bon accueil. La bande dessinée parle d’une chanteuse qui tourne le dos au showbiz et qui devient une icône du mouvement contestataire de mai 68. En l’occurrence Dominique Grange, qui est l’épouse du dessinateur Jacques Tardi, créateur du personnage d’Adèle Blanc-Sec, qui cosigne la bande dessinée avec lui.

La bande dessinée a été interdite en Allemagne en raison du mot écrit dans la postface, le commentaire à la fin du livre, qui a poussé les éditions allemandes Carlsen a tout simplement annuler sa sortie. Dans la postface, Dominique Grange, militante d'extrême gauche a exprimé sa “solidarité avec la résistance exemplaire du peuple palestinien depuis 70 ans, contre l’occupation et l’apartheid israélien”.

"Les Éditions Delcourt se joignent aux auteurs pour condamner cette censure absurde et indigne, puisque les propos tenus par Dominique Grange n’engagent qu’elle et non l’éditeur", a affirmé la maison d’édition.

Les éditions Carlsen ont confirmé que ce mot d’"apartheid" était à l’origine du problème. "Nous sommes toujours convaincus de la qualité de l’histoire de Dominique Grange et des illustrations de Jacques Tardi, et regrettons que concernant la postface, nous n’ayons pas fait les vérifications suffisamment attentivement avant d’annoncer la publication", a expliqué une porte-parole.

"Elise et les partisans" en allemand est introuvable sur la plateforme Amazon alors que le livre est sorti en italien, en espagnol, en catalan, en portugais et bientôt aux États-Unis.

Le traducteur d’Élise et les Nouveaux Partisans, Ulrich Pröfrock, qui a aussi traduit les derniers Spirou a décidé de cesser toute collaboration avec les éditions Carlsen, responsables de la censure.