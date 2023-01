Commémorations de la Shoah : "Poutine construit de nouveaux camps", dit le Premier ministre polonais

Il a appelé à soutenir l'Ukraine pour que l'Histoire "ne fasse pas une boucle"

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé ce vendredi, journée de commémoration de la Shoah, le président russe Vladimir Poutine de construire de "nouveaux camps" tout en faisant la guerre à l'Ukraine.

"En ce jour anniversaire de la libération du camp de la mort de l'Allemagne nazie d'Auschwitz-Birkenau, rappelons-nous qu'à l'est, Poutine construit de nouveaux camps", a déclaré Morawiecki sur Facebook. "La solidarité et le soutien constant à l'Ukraine sont des moyens efficaces de s'assurer que l'histoire ne fasse pas une boucle", a-t-il ajouté.

Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP Le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

Les propos de Morawiecki font écho à une déclaration faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'année dernière. Dans un discours prononcé en octobre, Zelensky a parlé d'Olenivka comme d'un "camp de concentration où nos prisonniers sont gardés".

Les enquêteurs de l'ONU ont également déclaré l'an dernier avoir recensé plus de 400 détentions arbitraires et disparitions forcées imputables aux forces russes en Ukraine. La Pologne a célébré vendredi le 78e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau sur le site de l'ancien camp, dans la ville d'Oswiecim, dans le sud du pays.

Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans le camp entre 1940 et 1945, ainsi que plus de 100 000 non-Juifs.