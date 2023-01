L'ex-général de l'Otan Petr Pavel remporte la présidentielle tchèque

"La vérité, la dignité, le respect et l'humilité ont gagné dans cette élection"

Le général Petr Pavel, ex-chef du Comité militaire de l'Otan et partisan de l'aide militaire à l'Ukraine, a été élu samedi à la présidence de la République tchèque, battant l'ancien Premier ministre Andrej Babis pour prendre la succession de Milos Zeman, qui avait entretenu des liens ambigus avec Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt félicité sur Twitter ce militaire de carrière. "J'apprécie votre soutien à l'Ukraine et à notre lutte contre l'agression russe", a-t-il écrit, ajoutant vouloir œuvrer ensemble "au bénéfice des peuples ukrainien et tchèque et dans l'intérêt d'une Europe unie".

Le président français Emmanuel Macron lui a lancé en substance une première invitation. "Nos pays sont liés par des valeurs profondément européennes et dans le soutien à l’Ukraine. Vous êtes le bienvenu à Paris !", a-t-il écrit sur Twitter.

Petr Pavel, un ancien parachutiste et général à la retraite de 61 ans, a remporté le second tour de l'élection avec 58,32% des voix contre 41,67 % pour M. Babis, après le comptage complet des bulletins. Son rival l'a félicité pour sa victoire.

De son côté, Petr Pavel a estimé que "des valeurs telles que la vérité, la dignité, le respect et l'humilité ont gagné dans cette élection", à l'issue d'une campagne acrimonieuse et marquée par la controverse, y compris sur l'Ukraine.

Andrej Babis, un milliardaire, a cherché à séduire les électeurs inquiets des retombées de l'invasion russe en Ukraine, en laissant entendre que son adversaire pourrait entraîner le pays dans cette guerre. Quant au président sortant Milos Zeman, c'est un homme politique controversé, qui a entretenu des liens étroits avec Moscou avant de faire volte-face au moment de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.