Milan : les Simpsons en "déportés" à l'occasion de la commémoration de la Shoah

"Track 21 The Simpsons deported to Auschwitz" est la nouvelle composition de peintures murales de l'artiste aleXsandro Palombo installées sur les murs du mémorial de l'Holocauste à la gare centrale de Milan à l'occasion de la journée de commémoration de la Shoah. L'artiste a fait le portrait de la famille Simpson déportée dans les camps de concentration nazis et ainsi créé deux peintures murales symboliques qui racontent l'avant et l'après déportation.

Depuis la "voie 21" de la gare centrale de Milan, des centaines de Juifs ont été embarqués dans des wagons à bestiaux à destination des camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Flossenbürg, Ravensbrück, Fossoli et Bolzano. La voie 21 de Milan était la porte cachée de l'enfer pour les Juifs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est transformée en mémorial pour que le monde entier se souvienne.

La première œuvre est un portrait de la famille avant la déportation; dans la seconde, les Simpson, désormais prisonniers, apparaissent émaciés, squelettiques, et portant les uniformes rayés des camps de concentration, privés de leur dignité. Une réflexion sur le mal absolu qu'était le nazisme, un avertissement pour chérir la mémoire et ne jamais oublier.

Pour commémorer la Shoah et stigmatiser le mal, l'artiste utilise son langage néo-pop bien connu pour l'utilisation de dessins animés et toujours proche de la sensibilité des jeunes. "Ces œuvres nous permettent de voir ce que nous ne voyons plus. Les choses les plus terribles peuvent devenir réalité et l'Art a le devoir de les rappeler car il est un puissant antidote contre l'oubli. L'horreur du génocide juif doit être transmise sans filtre aux nouvelles générations pour protéger l'humanité d'autres horreurs comme la Shoah", a déclaré aleXsandro Palombo.