Hollywood sur la Vistule : l'âge d'or du cinéma juif polonais

Entre 1910 et 1950, quelque 70 films en yiddish ont été tournés en Pologne

Contrairement aux Juifs ayant émigré aux Etats-Unis au tournant du 20e siècle et qui pour certains, tels les frères Warner ou Samuel Goldwyn, ont bâti des empires à Hollywood, d'autres ont voulu tenter leur chance dans leur pays natal, sur les rives de la Vistule, en Pologne.

Nous sommes en 1918 et le pays vient de retrouver son indépendance. Terminée la régence impériale, c'est désormais un mini-usine à rêves qui se construit, née de l'envie de défendre le patrimoine national. Alors qu'Hollywood vit l'époque du cinéma muet, avec Cecil B. DeMille, Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks en superstars, en Pologne, c'est l'âge d'or du théâtre yiddish, troisième langue la plus parlée dans le pays après le polonais et le russe.

C'est ainsi que tout naturellement acteurs, producteurs et metteurs en scène passent de la scène à l'écran puis aux films parlants dans la langue juive ashkénaze. Entre 1910 et 1950, quelque 70 films seront tournés, soit 40 ans de productions uniquement en yiddish. Le film le plus célèbre de cette période est" Dibuk" de Michał Waszyński, adapté de la pièce à succès de Sholom Ansky et sorti en 1937. Chose rare, la Pologne de l'entre-deux-guerres ne compte ainsi aucun film antisémite.

Les choses vont pourtant brutalement changer avec l'invasion de la Pologne en 1939. Les étoiles et les caméras s'éteignent et le cinéma devient un outil de propagande. Les acteurs se voient interdits de jouer au théâtre, seulement dans quelques cafés de Varsovie. La guerre emporte avec elle l'âge d'or du cinéma polonais.

Certains réalisateurs sont fusillés par les nazis dans le ghetto de Varsovie, quand d'autres fuient en URSS. Des acteurs seront eux aussi tués par les nazis ou déportés au goulag. L'actrice adulée Nora Ney, sera elle aussi envoyée au goulag. Elle émigrera aux Etats-Unis en 1946 mais n'obtiendra que des rôles mineurs et toujours muets, faute de maîtriser suffisamment l'anglais. L'actrice Pola Negri, sera l'une des rares à poursuivre une carrière à succès outre-Atlantique, tout comme une poignée de réalisateurs qui ont rebâti leur carrière sur les solides piliers d'Hollywood.