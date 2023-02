GB : une députée travailliste s'excuse après avoir qualifié le gouvernement israélien de "fasciste"

Kim Johnson avait attribué "une hausse des violations des droits de l'homme" au Proche-Orient à l'élection du "gouvernement fasciste israélien"

La députée travailliste britannique Kim Johnson a présenté mercredi des excuses "sans réserve" pour avoir qualifié le gouvernement israélien de "fasciste" lors des questions au Premier ministre plus tôt dans la journée, rapporte le Jewish Chronicle.

Johnson a utilisé ce qualificatif vers la fin des questions de la séance, et a demandé au Premier ministre Rishi Sunak comment il compte traiter Israël après les violations présumées des droits de l'homme contre les Palestiniens, tout en omettant de mentionner les attaques terroristes contre les civils israéliens il y a quelques jours.

"Depuis l'élection du gouvernement fasciste israélien lors des élections de l'année dernière, il y a eu une hausse des violations des droits de l'homme contre les civils palestiniens, y compris les enfants. Le Premier ministre peut-il nous dire comment il s'oppose à ce qu'Amnesty et d'autres organisations de défense des droits de l'homme qualifient d''État d'apartheid'?", a demandé Kim Johnson.

Rishi Sunak a répondu : "L'honorable dame a également omis de mentionner les horribles attaques contre les civils à l'intérieur d'Israël, et il est important dans cette affaire de rester calme et d'exhorter toutes les parties à s'efforcer de faire la paix, et c'est ce que je ferai en tant que Premier ministre et dans les conversations que j'ai eues avec le Premier ministre israélien."

Un porte-parole du parti travailliste a qualifié les commentaires de Mme Johnson de "totalement inacceptables". Après une réunion avec le chef de file des députés, Kim Johnson s'est excusée devant la Chambre des communes et a retiré son affirmation selon laquelle Israël est un "État d'apartheid".

"Je tiens à m'excuser sans réserve pour le langage intempestif que j'ai utilisé pendant les questions au Premier ministre. J'ai eu tort d'utiliser le terme 'fasciste' à propos du gouvernement israélien et je comprends pourquoi c'était particulièrement insensible compte tenu de l'histoire de l'État d'Israël", a-t-elle déclaré à la Chambre des communes.

"Et bien qu'il y ait des éléments d'extrême droite au sein du gouvernement, je reconnais que l'utilisation de ce terme dans ce contexte était erronée. Je tiens également à m'excuser pour l'utilisation du terme 'État d'apartheid'. Alors que je citais avec précision la description d'Amnesty, je reconnais que c'est insensible et j'aimerais le retirer", a ajouté Kim Johnson, qui a soutenu par le passé l'ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, qui a été fortement critiqué pour sa mauvaise gestion de l'antisémitisme au sein du parti, ainsi que pour ses propres déclarations anti-israéliennes.