L'Allemagne célèbre l'inscription de ses sites juifs anciens au patrimoine de l'UNESCO

"Les monuments et pierres tombales de Spire, Worms et Mayence témoignent des racines profondes des Juifs dans notre pays, de l'épanouissement de leur culture"

L'Allemagne a organisé une cérémonie la semaine passée pour célébrer les premiers sites juifs allemands à être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Audrey Azoulay, la directrice générale de l'organisme des Nations Unies pour l'éducation et la culture, a également pris part à l'événement. Les sites retenus sont ceux de la partie supérieure de la vallée du Rhin, connus comme étant le point d'origine de la culture ashkénaze et où la langue yiddish a commencé à se développer il y a plus de 1 000 ans. Intégrés au patrimoine de l'UNESCO en juillet 2021, la pandémie de coronavirus avait toutefois retardé la célébration de cette désignation par l'Allemagne.

L'UNESCO a ainsi inclus à sa liste le Speyer Jewry-Court, une synagogue et un complexe de yeshiva dans la ville de Speyer, le complexe de la synagogue Worms, l'ancien cimetière juif de Worms - le plus ancien cimetière juif in situ connu en Europe -, ainsi que l'ancien cimetière juif de Mayence. "Ces centres juifs d'étude et de prière ainsi que ces cimetières uniques ont eu un impact durable sur la culture ashkénaze, et sont directement et concrètement associés aux réalisations des premiers érudits ashkénazes", a expliqué l'UNESCO pour justifier l'ajout de ces monuments au patrimoine mondial.

Wikipédia Ancien cimetière juif de Worms

A l'occasion de cette célébration, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a visité une synagogue à Mayence. "Avant le 27 juillet 2021, il y avait 49 sites du patrimoine mondial dans notre pays, de Trèves la romaine aux anciennes villes hanséatiques de Stralsund et Wismar en passant par la cathédrale d'Aix-la-Chapelle au château de Wartburg près d'Eisenach. Si cette liste reflétait déjà pour beaucoup la diversité et la nature de la culture allemande, elle comportait cependant des lacunes car aucun monument culturel juif ne s'y trouvait", a déclaré le chef d'Etat dans son discours.

Frank-Walter Steinmeier a ainsi souligné que les sites retenus témoignent que l'histoire juive en Allemagne, émaillée du meilleur et du pire, a commencé bien avant l'Holocauste. Si les villes de Spire, Mayence et Worms ont été le lieu de massacres à grande échelle de Juifs pendant les croisades et l'épidémie de peste bubonique du XIVe siècle, elles ont également été le foyer de certains des plus grands dirigeants de la communauté juive européenne, comme le célèbre commentateur de la Torah connu sous le nom de Rachi, a-t-il souligné.

"Pendant des siècles, les Juifs en Allemagne ont été considérés comme des étrangers, comme "les autres". Ils ont été à plusieurs reprises humiliés, exclus, privés de leurs droits, persécutés, assassinés, et ce avant même que les nationaux-socialistes et leurs exécuteurs volontaires aient presque complètement anéanti la vie juive en Allemagne et en Europe", a poursuivi le président. "Les monuments et les pierres tombales de Spire, Worms et Mayence témoignent des racines profondes des Juifs dans notre pays, de l'épanouissement de leur culture, de leur affirmation et de leur émancipation, ainsi que des temps de coexistence pacifique avec la majorité chrétienne."