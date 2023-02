Turquie : le joueur de foot Ahmet Eyüp Türkaslan retrouvé mort sous les décombres

"Repose en paix. Nous ne t’oublierons pas"

Le célèbre gardien de but turc Ahmet Eyüp Türkaslan a été retrouvé mort sous les décombres après le violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi, faisant plus de 8 000 morts et des milliers de blessés.

https://twitter.com/i/web/status/1622986857100320770 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Notre gardien, Ahmet Eyüp Türkaslan, a perdu la vie dans le tremblement de terre. Repose en paix. Nous ne t’oublierons pas" a annoncé le club Yeni Malatyaspor. Le footballeur de 28 ans a disputé 94 matchs dans sa carrière. Il est passé par Bugsas Spor, Osmanlispor, Ankaraspor et Ümraniyespor avant de rejoindre le Yeni Malatyaspor au début de la saison 2021-2022 de D1 turque.

Par ailleurs, le footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé vivant mardi en Turquie après des heures de recherche. Un dirigeant de Hatayspor, où évolue l’international depuis 2022, a annoncé la bonne nouvelle sur une radio turque. "Christian Atsu a été retrouvé blessé", a confié le dirigeant sur Radyo Gol. Actuellement hospitalisé, il souffrirait de blessures abdominales et aurait des difficultés respiratoires. En revanche, il s’inquiète toujours pour le directeur sportif du club. "Notre directeur sportif Taner Savut est malheureusement toujours sous les décombres" a-t-il ajouté.