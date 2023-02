Le président ukrainien attendu mercredi au Royaume-Uni

Il s'agira du second déplacement du président ukrainien à l'étranger depuis le début de l'invasion russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mercredi au Royaume-Uni pour sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an, a annoncé Downing Street.

M. Zelensky va rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak, s'adresser au Parlement et rendre visite à des troupes ukrainiennes lors de cette visite, a précisé Downing Street dans un communiqué. Londres va annoncer à cette occasion renforcer son soutien et former des pilotes d'avions de chasse.

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP La rencontre entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président Volodymyr Zelensky à Kiev le 19 novembre 2022

Le Premier ministre britannique avait effectué une visite surprise à Kiev peu en novembre, peu après sa prise de fonction. "Nous resterons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite", avait-il alors déclaré.

Pour sa première visite à l'étranger depuis le déclenchement de la guerre, le président ukrainien s'était rendu aux Etats-Unis en décembre pour y rencontrer Joe Biden. A son retour, de Washington, il avait fait un arrêt par la Pologne.

A son arrivée aux Etats-Unis, Volodymyr Zelensky avait écrit sur son compte Telegram : "Je suis à Washington aujourd'hui pour remercier le peuple américain, le Président et le Congrès pour leur soutien indispensable. Et aussi pour poursuivre la coopération afin de se rapprocher notre victoire. Je vais tenir une série de négociations pour renforcer la résilience et les capacités de défense de l'Ukraine".