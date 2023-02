Italie : une peinture murale des Simpsons critiquant le régime iranien saccagée

Selon l'artiste aleXsandro Palombo, cette action montre combien la dictature de Téhéran a peur du pouvoir de l'art

Des vandales ont saccagé une peinture murale à Milan, en Italie, représentant un personnage des Simpsons tenant la tête coupée du Guide suprême de la révolution iranienne Ali Khamenei. L'œuvre, qui avait été dessinée devant le consulat d'Iran, dénonçait le régime répressif de Téhéran par le biais de la culture populaire et de la parodie.

Courtesy of aleXsandro Palombo "The Final Cut, Marge Simpson et Ali Khamenei", saccagé

La peinture de l'artiste aleXsandro Palombo, intitulée "The Final Cut - Marge and Khamenei", montrait la matriarche des Simpson aux cheveux bleus, Marge, armée d'un couteau dans une main et tenant la tête d'Ali Khamenei dans l'autre. Il s'agit d'une "œuvre symbolique avec laquelle l'artiste a complété le triptyque d'œuvres d'art créées pour condamner les répressions féroces adoptées par la République islamique et pour soutenir la résistance courageuse des femmes iraniennes", a déclaré aleXsandro Palombo.

L'Iran est secoué depuis plusieurs mois par des manifestations organisées à la suite de la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs qui l'accusait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Le mouvement s'est heurté à une répression brutale de la part du régime des mollahs, tout en suscitant un élan de sympathie au niveau international.

"La censure talibane s'est encore abattue ce matin dans le centre de Milan. C'est la démonstration de combien la dictature de Téhéran a peur du pouvoir de l'art contre un régime qui réduit le peuple au silence et déforme la réalité", a déclaré l'artiste, établissant un lien entre les régimes islamiques d'Iran et d'Afghanistan, tous deux tristement célèbres pour la répression des femmes. "Leur peinture noire n'obscurcira pas le chemin de la liberté. Nous continuerons à utiliser la couleur pour mettre en lumière la résistance courageuse des femmes iraniennes et le droit à la liberté."

Palombo a récemment défrayé la chronique avec une récente œuvre "Track 21 The Simpsons deported to Auschwitz", qui dépeint la célèbre famille du célèbre dessin animé éponyme déportée dans un camp de concentration nazi.