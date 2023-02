Volodymyr Zelensky se rend au sommet de Bruxelles pour réclamer des avions

"Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra à Bruxelles jeudi en tant qu’invité d’honneur du sommet de l’Union européenne (UE). À l’instar de ses demandes de Londres et de Paris, il devrait réclamer des avions de combat à ses alliés. Volodymyr Zelensky est arrivé en Europe mercredi pour une mini-tournée surprise. C’est seulement son deuxième voyage officiel à l’étranger, après sa visite aux États-Unis en décembre, depuis le début de l’invasion russe de son pays. Le moment est crucial pour l'Ukraine qui s'inquiète des succès récents de l'armée russe dans le Donbass et craint une offensive d'ampleur dans les prochaines semaines. Volodymyr Zelensky a été reçu mercredi par le Premier ministre britannique Rishi Sunak puis par le roi Charles III, avant de rencontrer Emmanuel Macron à l’Élysée. Les deux hommes ont d’ailleurs convenu de se rendre au sommet de Bruxelles ensemble ce jeudi. Le président français, tout comme le chancelier allemand temporisent quant à la question de l’envoi d’avions en Ukraine, alors que le Premier ministre britannique semble plus ouvert tout en restant prudent. Le chancelier s'est borné à lui assurer que les alliés soutiendraient son pays, notamment militairement, "aussi longtemps que nécessaire". Emmanuel Macron a promis de poursuivre "l'effort" de "livraisons de matériel de défense". "Nous avons très peu de temps", a martelé Volodymyr Zelensky. "Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe", a-t-il ajouté.