Un message laser antisémite projeté sur la maison d'Anne Frank à Amsterdam

Le message faisait allusion à une théorie du complot d'extrême droite selon laquelle Anne Frank n'a pas écrit le célèbre journal intime

La police néerlandaise a ouvert une enquête vendredi pour actes "antisémites et racistes" après la projection d'un message laser sur la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Des images de la projection ont été diffusées sur une chaîne privée américaine Telegram. Le message faisait allusion à une théorie du complot d'extrême droite selon laquelle Anne Frank n'a pas écrit le célèbre journal intime, devenu un best-seller international. "Cela s'est produit cette semaine, nous avons été contactés, et nous enquêtons", a déclaré la police d'Amsterdam, sans donner plus de précisions.

Le message indiquait "Ann Frank, créatrice du stylo à bille" sur la projection, en référence aux accusations mensongères selon lesquelles le journal a été partiellement écrit avec un type de stylo qui n'a été utilisé qu'après la Seconde Guerre Mondiale. Cette affirmation se fonde sur la découverte de plusieurs feuilles de stylo à bille parmi les papiers d'Anne Frank dans les années 1980, mais qui avaient en fait été laissées là accidentellement par un chercheur dans les années 1960, ont indiqué les médias néerlandais.

Lex van Lieshout / ANP / AFP Des touristes font la queue devant la maison d'Anne Frank à Amsterdam

Le musée de la maison d'Anne Frank, qui accueille plus d'un million de visiteurs par an, a exprimé son "horreur et sa répulsion" et a déclaré à l'AFP qu'il avait "signalé l'événement à la police" et était en contact avec le conseil municipal et les procureurs. Le musée œuvre à la préservation de la maison au bord du canal où la famille Frank s'est cachée des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le musée a indiqué avoir découvert dans la vidéo postée sur Telegram que le message avait été projeté sur sa façade pendant plusieurs minutes lundi soir. "Avec la projection et la vidéo, les auteurs attaquent l'authenticité du journal d'Anne Frank et incitent à la haine. Il s'agit d'un film antisémite et raciste", a-t-il ajouté.