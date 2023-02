Iran : un dissident émacié qui avait défendu le droit des femmes, libéré après une longue grève de la faim

Les images montrent Meysami recroquevillé sur ce qui ressemble à un lit d'hôpital

L'Iran a libéré vendredi le dissident emprisonné Farhad Meysami, qui faisait une grève de la faim. Sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l'homme émacié, qui était en prison depuis 2018 pour avoir soutenu des militantes protestant contre la politique iranienne du foulard. Ces images étaient devenues virales et avaient suscité l'indignation des utilisateurs des réseaux sociaux et du groupe international de défense des droits.

"À la suite de l'approbation par le leader de la révolution (le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei) de la récente [...] amnistie, Farhad_Meysami a été libéré de prison il y a quelques heures", a déclaré le pouvoir judiciaire sur Twitter.

Les images montrent Meysami recroquevillé sur ce qui ressemble à un lit d'hôpital, et une autre debout, les côtes saillantes. "Des images choquantes du Dr Farhad Meysami, un courageux défenseur des droits des femmes qui a entamé une grève de la faim en prison", a tweeté Robert Malley, envoyé spécial de Washington pour l'Iran.

Dimanche, l'ayatollah Khamenei a décrété une amnistie couvrant un grand nombre de prisonniers, dont certains ont été arrêtés lors des récentes manifestations antigouvernementales, après qu'une répression meurtrière de l'État a permis de réprimer les troubles dans tout le pays. Cette décision a coïncidé avec les événements marquant l'anniversaire de la révolution islamique de 1979 en Iran. L'Iran a été secoué par des troubles dans tout le pays à la suite de la mort de Mahsa Amini le 16 septembre en garde à vue, l'une des plus fortes contestations de la République islamique depuis la révolution de 1979.

La police des mœurs avait arrêté Amini pour avoir bafoué la politique du hijab, qui exige que les femmes s'habillent modestement et portent un foulard. Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, nombre d'entre elles brandissant ou brûlant leur foulard.

Selon les groupes de défense des droits, plus de 500 manifestants ont été tués et près de 20 000 arrêtés. Au moins quatre personnes ont été pendues, selon le système judiciaire.