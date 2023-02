Le maire de Madrid a estimé que la décision de Barcelone de rompre ses liens avec Israël a "une connotation antisémite évidente qui n'a pas sa place"

La municipalité de Madrid a proposé de remplacer Barcelone en tant que ville jumelle espagnole de Tel Aviv, après que la capitale catalane a annoncé qu'elle allait couper ses liens avec Israël, a rapporté vendredi le site d'informations JTA. Mercredi, la maire de Barcelone, Ada Colau, a déclaré qu'elle suspendait tous les liens de la ville avec Israël, prétextant ce qu'elle a qualifié de "violations répétées des droits de l'homme de la population palestinienne et le non-respect des résolutions des Nations unies".

Elle a ajouté que Barcelone maintiendra des relations avec "les entités israéliennes et palestiniennes qui continuent à œuvrer pour la paix et contre l'apartheid." Le lendemain, le maire de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, a proposé de remplacer la ville catalane. Dans une lettre adressée au maire de Tel Aviv, Ron Huldai, et lors d'une conférence de presse, Martínez-Almeida a déclaré que le jumelage avec Tel Aviv était une "grande opportunité de montrer l'engagement de Madrid à renforcer les relations avec un État démocratique et respectueux des lois comme Israël".

Martínez-Almeida a critiqué la décision du conseil municipal de Barcelone de rompre ses liens avec Tel Aviv après 25 ans de jumelage. La capitale de la Catalogne s'était jumelée avec la bande de Gaza à la même époque. "Nous n'allons pas promouvoir, encourager ou permettre un tel comportement, qui a une connotation antisémite évidente et n'a pas sa place", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre israélien du Tourisme, Haim Katz, a envoyé une lettre à son homologue espagnole, María Reyes Maroto Illera, lui demandant de faire la municipalité de Barcelone sur sa décision. Le bureau des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a quant à lui salué la décision de la capitale catalane, appelant d'autres villes à prendre des mesures similaires.

En juin dernier, le Parlement de Catalogne avait déjà adopté une résolution soutenant qu'Israël commet "le crime d'apartheid contre le peuple palestinien", et appelant les gouvernements catalan et espagnol à ne pas apporter "aide ou assistance" à Israël. En 2018, le conseil municipal de la ville espagnole de Sagunto a voté en faveur de l'adhésion au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël, se déclarant un "espace sans apartheid israélien." Dans le même temps, une vingtaine de municipalités espagnoles ont annulé ou suspendu des mesures pro-BDS contre Israël.