Allemagne : espionnage iranien accru contre des dissidents et des cibles pro-israéliennes

Ces activités d'espionnage seraient dirigées également contre des cibles pro-israéliennes et pro-juives

Berlin fait part d'une augmentation de l'espionnage iranien dirigé contre des dissidents du régime exilés en Allemagne depuis le début des manifestations de masse déclenchées par la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, a rapporté samedi le journal Welt am Sonntag.

Les troubles à l'échelle nationale qui ont débuté après la mort de la jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour "port inconvenant du voile" ont conduit à "de plus en plus d'indices d'espionnage visant des événements et des individus affiliés à l'opposition iranienne" en Allemagne, a déclaré le gouvernement fédéral.

Il a indiqué que le service de renseignement intérieur du pays avait ainsi identifié 160 personnes dans le pays agissant pour le compte des Gardiens de la révolution iraniens. Les "activités d'espionnage à grande échelle" des Gardiens de la révolution seraient dirigées également contre des cibles pro-israéliennes et pro-juives en Allemagne, a indiqué le journal citant le gouvernement.

Ces déclarations de Berlin interviennent alors que l'Union européenne tergiverse quant à la possibilité de placer le groupe paramilitaire iranien des Gardiens de la révolution sur sa liste d'organisations terroristes. Ce samedi, des milliers d'Iraniens vivant en Europe, dont des familles de victimes de la répression en Iran, des activistes ou des avocats, ont exhorté Bruxelles à opter pour cette mesure.

Alors que L'UE a adopté plusieurs trains de sanctions contre plus de 60 responsables et entités iraniens accusés d'être impliqués dans la répression, elle fait preuve de prudence sur l'inscription des Gardiens sur sa liste noire qui pourrait enterrer définitivement l'éventuel d'un accord autour du nucléaire iranien.