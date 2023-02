Les vestiges d'une synagogue médiévale découverts sous un bar en Espagne

L'édifice religieux aurait été construit vers 1300

Des parties d'une synagogue séfarade du 14e siècle médiévale ont été mises au jour sous un bar, dans une ville du sud-ouest de l'Espagne. Les vestiges identifiés par des archéologues regroupent une section de prière pour femmes ainsi que des bains rituels.

La synagogue située à Utrera, dans la province de Séville, est considérée comme l'une des plus grandes jamais trouvées dans la péninsule ibérique de l'époque médiévale avec celles de Tolède, Cordoue et Ségovie. Seule une poignée de synagogues sont connues pour avoir survécu longtemps après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492.

Au fil des siècles, le bâtiment en question a été utilisé à de nombreuses fins : hôpital au 17e siècle, chapelle catholique, orphelinat, et plus récemment, au 20e siècle, école, restaurant et bar à cocktails. C'est une mention faite par un historien du nom de Rodrigo Caro en 1604 qui a suggéré qu'il avait également été une synagogue dans des temps antérieurs.

Gerard Julien (AFP/File) La synagogue "El Transito" de Tolède a été transformée en église après l'expulsion des Juifs séfarades d'Espagne en 1492

Ce qui vient d'être confirmé par des fouilles menées par l'archéologue Miguel Ángel de Dios selon lequel l'état de conservation de la synagogue est remarquable : la salle de prière identifiée est intacte, ce qui laisse penser qu'elle pourrait être restaurée selon sa conception originelle, souligne l'expert.

Cette synagogue constitue "un lieu unique et extraordinaire, un point de rassemblement de l'héritage émotionnel et culturel des habitants d'Utrera", a déclaré la semaine dernière le maire de la ville, José María Villalobas, lors d'une conférence de presse sur le site. Celui-ci a par ailleurs salué le soutien financier "significatif" de la communauté juive pour mener les fouilles qui ont débuté en novembre 2021.

Le conseil municipal d'Utrera vise à ouvrir prochainement le site aux visiteurs, conformément à la tendance croissante des villes espagnoles à investir dans la restauration ou la découverte de sites du patrimoine juif pour attirer des visiteurs, en particulier des États-Unis et d'Israël.

Gerard Julien (AFP) Une sculpture de Samuel Halevi Abulafia et un drapeau espagnol près de la synagogue "El Transito" et du musée sépharade de Tolède

José María Villalobas a déclaré l'année dernière au Jewish Telegraphic Agency que la découverte de la synagogue "placerait la ville sur la carte du monde, aux côtés de villes comme Séville". "Ce serait un puissant attrait pour Utrera qui pourrait devenir une destination touristique majeure", s'était-il réjoui.

Lors de la conférence de presse de cette semaine, le maire a déclaré qu'il espérait que le site procurerait aux habitants et aux visiteurs une fenêtre sur l'histoire juive d'Utrera et sur la diaspora séfarade. "Jusqu'à présent, il n'y avait que quatre bâtiments de ce type dans toute l'Espagne - deux à Tolède, un à Ségovie et un à Cordoue", a déclaré le maire. "Il s'agit d'une synagogue impressionnante qui fait partie d'Utrera et de la vie de ses habitants depuis 700 ans. Ce bâtiment a été construit dans les années 1 300 et survécu jusqu'à nous."