La Moldavie, nouvelle cible de Vladimir Poutine?

Selon la présidente moldave, le Kremlin prépare un "coup d'État afin d'installer un gouvernement pro-russe"

Un nouveau front menace-t-il l'Europe de l'Est ? Sur fond d'escalade de la guerre en Ukraine et d'éventuelles nouvelles attaques depuis Moscou et Kiev, le continent regarde aussi avec inquiétude la situation de son petit voisin de l'ouest.

Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, a confirmé lundi que la Russie tentait de déstabiliser le pays et de provoquer un coup d'État qui conduirait à la montée en puissance d'un gouvernement pro-russe. Sandu a déclaré que les évaluations des services de renseignement à Chișinău ont confirmé ce que le président ukrainien Zelensky a déclaré la semaine dernière, à propos d'une conversation interceptée par des responsables de la sécurité à Moscou. Ces conversations évoquaient l'idée de mener un coup d'État en Moldavie. Dans les propos qu'il a prononcés lors de sa visite au siège de l'Union européenne à Bruxelles, le président ukrainien a déclaré qu'il n'est pas clair "si Moscou a donné l'ordre de réaliser le plan, mais il est clair que ce plan est très similaire à ce qu'il a tenté de faire en Ukraine", a-t-il affirmé en ajoutant que la Russie tentera également de "casser la démocratie" en Moldavie.

La présidente de la Moldavie a expliqué que selon le plan du Kremlin, des citoyens de Russie, du Monténégro, de Biélorussie et de Serbie entrent en Moldavie pour tenter de déclencher des manifestations afin de "renverser le gouvernement légitime dans un gouvernement illégal contrôlé par la Fédération de Russie". Sandu a annoncé que "les tentatives du Kremlin d'introduire la violence en Moldavie ne fonctionneront pas". "Notre objectif principal est la sécurité de nos citoyens et du pays", a-t-elle assuré.

Daniel Mihailescu (AFP) Maia Sandu, présidente moldave

Sandu a également ajouté que la Russie est déterminée à mener un coup d'État en Moldavie afin d'arrêter le processus pro-européen que le pays a connu ces dernières années, tout en essayant d'être accepté en tant que membre de l'Union européenne. En juillet, l'Union européenne a accordé à la Moldavie le statut de pays candidat à l'adhésion au bloc. La révélation de l'intention des Russes de prendre le contrôle de Chisinau intervient quelques jours seulement après que le gouvernement pro-européen de Moldavie a annoncé sa démission, un an et demi après son élection.

Le Premier ministre Natalia Gavrilița a déclaré que "personne n'aurait pu prévoir le nombre de défis auxquels le gouvernement serait confronté après l'invasion russe". La présidente Sandu s'est empressée de nommer un Premier ministre remplaçant, Dorin Recean, également fervent partisan du processus pro-européen du pays.

Au cours de l'année dernière, de violentes émeutes et manifestations ont éclaté dans toute la Moldavie, principalement dans le contexte d'une inflation élevée (à un taux d'environ 30 %) et d'une grave crise énergétique.

Sergei GAPON / AFP Un policier moldave devant son drapeau (photo d'illustration)

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres et les plus faibles d'Europe, a dû accueillir près de 700 000 réfugiés venus d'Ukraine après l'invasion russe - un phénomène qui a mis à mal l'économie et la situation de l'emploi dans le petit pays. En outre, l'année dernière, la Moldavie a eu du mal à se libérer de la dépendance vis-à-vis des importations énergétiques russes et a subi de nombreuses coupures de courant à la suite des bombardements russes contre des infrastructures et des installations énergétiques en Ukraine.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les tensions ont également fortement augmenté dans la région séparatiste de Transnistrie, dans l'est de la Moldavie, qui est contrôlée par des séparatistes pro-russes. Moscou a nié avoir l'intention d'étendre son opération militaire à la Moldavie également, mais l'Occident continue de voir cela comme une menace possible.

La semaine dernière encore, la Russie a violé la souveraineté de la Moldavie, après qu'un missile lancé vers l'ouest de l'Ukraine depuis un navire stationné dans la mer Noire a pénétré dans l'espace aérien de la Moldavie – puis est entré dans l'espace aérien de l'Ukraine et a atteint sa cible. En réponse, le ministère des Affaires étrangères à Chisinau a convoqué l'ambassadeur de Russie pour clarifier la situation.