L'Ukraine nomme son premier rabbin des prisons

"Cette nomination importante prouve le respect accordé par l'Ukraine à chaque personne, quelle qu'elle soit"

Jonathan Markovich est entré cette semaine dans l'histoire de l'Ukraine en devenant le premier rabbin des prisons du pays. Cet émissaire Habad basé à Kiev aura ainsi la responsabilité des services religieux à destination des détenus juifs dans les 171 prisons d'Ukraine. Son fils, le rabbin Ariel Markovich, supervisera quant à lui les activités juives dans les centres de détention.

Jonathan Markovich, qui travaille déjà dans les prisons de Kiev et sa région, a œuvré ces derniers mois avec le bureau du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que le ministre de la Justice et la direction des prisons, pour expliquer l'importance des services religieux pour les détenus juifs.

Une cérémonie officielle d'intronisation a été organisée au ministère de la Justice à Kiev lundi par le directeur du service pénitentiaire en Ukraine, Sergey Gerchenyuk et son adjointe, Natalya Rybalka, au cours de laquelle le rabbin Markovich a accepté ses nouvelles responsabilités.

Le rabbinat des prisons sera chargé d'apporter un soutien éducatif, spirituel et moral aux détenus, d'assurer des services religieux notamment lors des fêtes juives et de fournir une aide humanitaire.

"Nous remercions le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le directeur de son bureau", a déclaré mercredi le rabbin Jonathan Markovitch. "Cette nomination importante prouve le respect accordé par l'Ukraine à chaque personne, quelle qu'elle soit, indépendamment de sa religion et son statut social. Même les citoyens qui commettent des erreurs et des actes inappropriés ont droit à un traitement équitable quand il s'agit de pratiquer leur religion", a déclaré le rabbin Markovich au cours de la cérémonie.