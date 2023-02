Berlinale 2023 : Zelensky appelle l'art et le cinéma à s'engager

Le dirigeant est au centre du documentaire événement de ce festival, "Superpower", filmé par Sean Penn en pleine invasion russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré jeudi le soutien des artistes et des cinéastes à son pays, lors d'une allocution vidéo en direct à l'ouverture du 73e Festival international du film de Berlin.

Faisant référence au mur de Berlin qui a divisé la capitale allemande de 1961 à 1989 entre l'ouest capitaliste et l'est communiste, M. Zelensky a affirmé que la Russie, qui a attaqué l'Ukraine il y a presque un an, construit un nouveau mur - au sens figuré - dans son pays.

"Le cinéma (...) peut inspirer et influencer les gens qui pourront changer le monde", a déclaré Volodymyr Zelensky lors de l'ouverture de la Berlinale, qui a souhaité braquer ses projecteurs sur l'Ukraine.

AP Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'adresse au public par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de Berlin "Berlinale", à Berlin, en Allemagne.

"La culture et le cinéma ne peuvent pas être dissociés de la politique quand on est face à une politique d'agression, de crimes de masse, de terreur (...) une politique de guerre totale comme l'est celle de la Russie", a poursuivi le président ukrainien.

Le dirigeant est au centre du documentaire événement de ce festival, "Superpower", filmé par Sean Penn en pleine invasion russe il y a près d'un an, et qui doit être présenté samedi.

"En ces temps, l'art ne peut pas être neutre" et si la culture "reste silencieuse, elle contribue au mal", a poursuivi celui qui fut comédien avant d'être élu président, remerciant le festival allemand qui a programmé plusieurs films ukrainiens et repeint son Ours d'Or en jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine.

Cette année, le festival du film, qui se déroule jusqu'au 26 février, verra 18 films concourir pour les prix de l'Ours d'or et de l'Ours d'argent. Les lauréats seront choisis par un jury présidé par l'actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart.