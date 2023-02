L'histoire de l'héroïne ayant caché la famille d'Anne Frank racontée dans une série diffusée sur Disney+

C'est aussi elle qui a trouvé le journal d'Anne Frank après l'arrestation de celle-ci

Une série racontant l'histoire vraie de Miep Gies, la secrétaire ayant fourni sa cachette à Anne Frank et sa famille à Amserdam durant la Shoah, sera diffusée au printemps sur Disney+ et National Geographic. A Small Light, incluant huit épisodes, mettra ainsi en lumière la vie de cette jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'a pas hésité lorsque Otto Frank, son patron et père d'Anne Frank, lui a demandé de lui fournir une cachette pour échapper aux griffes nazies.

Pendant les deux années suivantes, Miep et son mari Jan ont ainsi veillé sur les huit Juifs cachés dans l'annexe secrète. C'est d'ailleurs la jeune femme qui a trouvé le journal d'Anne Frank après l'arrestation de celle-ci, et qui l'a conservé jusqu'à ce qu'elle le remette à Otto Frank.

A Small Light est produite par ABC Signature en partenariat avec Keshet Studios pour National Geographic. Les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, Joan Rater et Tony Phelan qui sont mari et femme, ont relaté que l'idée de raconter l'histoire de Miep leur est venue alors qu'ils visitaient la maison d'Anne Frank à Amsterdam avec leurs enfants.

GABRIEL BOUYS (AFP) Copies du Journal d'Anne Frank

Le couple s'est alors rendu compte que leur fils alors âgé de 20 ans, qui venait d'obtenir son diplôme universitaire, avait environ l'âge de Miep Gies. "Nous avons réalisé que Miep n'était pas vraiment plus âgée que lui quand Otto Frank lui a demandé de l'aider à cacher sa famille, et nous avons ri en pensant que notre fils ne serait même pas capable de retrouver le chemin de l'hôtel. Nous nous sommes alors demandé comment cette jeune femme avait pu assumer une telle responsabilité."

Le couple a alors décidé d'entamer des recherches sur place, récoltant toutes les informations qu'ils pouvaient trouver sur Miep Gies, en plus de ce qu'elle raconte dans le livre qu'elle a elle-même écrit. Ils ont alors découvert que son mari Jan était actif dans la résistance néerlandaise : en plus des familles cachées dans l'annexe, il aidait activement d'autres personnes.

"L'une des choses qui nous a frappés lorsque nous étions à la Maison d'Anne Frank, c'est que quelqu'un nous a dit qu'un grand nombre de jeunes qui visitaient la maison ne savaient pas qui était Anne Frank. Cela nous a beaucoup surpris parce que nous-mêmes avons grandi aux Etats-Unis avec son journal, et que notre famille compte plusieurs survivants de la Shoah. Tout ceci faisait donc partie de notre enfance", ont-ils expliqué.

Lex van Lieshout / ANP / AFP Des touristes devant la maison d'Anne Frank à Amsterdam

Après avoir été capturée par les nazis, Miep Gies était promise à la déportation pour avoir aidé des Juifs. "Mais ensuite, d'une manière incroyable, ma chance a de nouveau tourné", écrit-elle dans son livre. "Le nazi qui était responsable de la déportation de ceux qui étaient cachés et de leurs aides s'appelait Karl Josef Silberbauer, un arrogant et oui, un Autrichien de Vienne. Et ce n'était tout simplement pas son jour, car en interrogeant Otto Frank, il a découvert que M. Frank avait combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et qu'il détenait un grade militaire plus élevé que lui."

Elle poursuit : "L'Autrichien m'a aboyé dessus : 'N'as-tu pas honte d'aider les Juifs ?' J'ai dit que je venais de Vienne, tout comme lui. Silberbauer a alors hésité et traversé la pièce d'un pas lourd. Finalement, il a décidé que j'étais autorisée à rester, "par sympathie personnelle".