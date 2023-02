"Graves menaces" sur une télévision iranienne : Londres convoque le chargé d'affaires iranien

Les menaces ont entrainé la fermeture des studios londoniens de la télévision privée Iran International TV.

Le plus haut diplomate iranien en poste à Londres a été convoqué lundi au ministère britannique des Affaires étrangères en protestation contre de "graves menaces" ayant entraîné la fermeture des studios londoniens de la télévision privée Iran International TV.

Le chargé d'affaires Mehdi Hosseini Matin a été reçu au Foreign Office en raison de "graves menaces visant des journalistes vivant au Royaume-Uni", a expliqué le ministère dans un communiqué, dénonçant une "intimidation" visant la chaîne et ajoutant avoir également sanctionné de nouvelles personnalités iraniennes.

"Je suis révolté par les menaces persistantes du régime iranien contre la vie des journalistes basés au Royaume-Uni et j'ai convoqué aujourd'hui son représentant pour dire clairement que cela ne sera pas toléré", a déclaré le chef de la diplomatie James Cleverly, cité dans le communiqué.

Iran International TV a annoncé samedi avoir été contrainte de fermer ses bureaux londoniens sur conseil de la police dans un contexte de menaces imputées au régime iranien. La chaîne, qui compte une centaine d'employés à Londres, émettra désormais depuis Washington sans interruption.

Niklas HALLE'N / AFP James Cleverly

Selon Scotland Yard, police et service du renseignement intérieur ont déjoué, depuis début 2022, 15 projets de meurtre ou d'enlèvement des Britanniques ou des résidents britanniques perçus par Téhéran comme "des ennemis du régime".

Cette affaire intervient dans un contexte difficile entre Londres et Téhéran, en particulier depuis l'exécution il y a un mois de l'Irano-britannique Alireza Akbari, accusé d'espionnage au profit du Royaume-Uni.

Son exécution avait provoqué l'indignation des pays occidentaux et d'ONG. Elle avait été suivie de nouvelles sanctions britanniques contre des responsables iraniens, après la répression des manifestations déclenchées par la mort d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, après son arrestation par la police des moeurs.

Lundi, le gouvernement britannique a sanctionné huit responsables iraniens dont trois membres des Gardiens de la Révolution, trois juges et deux gouverneurs de région. Comme plus de 50 Iraniens, il sont désormais interdits de séjour sur le sol britannique et leurs actifs en territoire britannique seront gelés.