GB : un ministre confirme l'existence d'un complot iranien visant à tuer des Juifs britanniques

Téhéran projetterait de mobiliser des tueurs iraniens pour s'en prendre à des communautés juives de diaspora en cas de guerre entre Israël et l'Iran

Le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, a confirmé mardi le témoignage d'une journaliste française selon laquelle l'Iran a "cartographié" les communautés juives de la diaspora pour qu'elles soient attaquées par le groupe armé des escadrons de la mort. S'exprimant devant le Parlement sur la menace que l'Iran fait peser sur les journalistes britanniques qui critiquent le régime, le ministre a confirmé que le régime iranien a recueilli des renseignements sur les Juifs britanniques et les a ciblés pour les assassiner.

ISABEL INFANTES / AFP Le ministre britannique de la Sécurité au ministère de l'Intérieur, Tom Tugendhat, en chemin pour une réunion du Cabinet au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 9 septembre 2022

"Entre 2020 et 2022, l'Iran a essayé de collecter des renseignements sur des individus israéliens et juifs basés au Royaume-Uni... Nous pensons que ces informations étaient une préparation pour de futures opérations létales", a affirmé Tom Tugendhat. "Nous savons que les services de renseignement iraniens travaillent avec des bandes criminelles organisées, et je peux assurer à la chambre et au public que nous nous en prendrons à quiconque travaille avec eux", a-t-il ajouté.

La journaliste Catherine Perez-Shakdam a révélé la semaine dernière au Jewish Chronicle qu'elle avait assisté à une réunion de haut niveau à Téhéran au cours de laquelle les participants ont discuté d'un complot qui verrait des équipes de tueurs iraniens s'en prendre à des communautés juives de diaspora en cas de guerre entre Israël et l'Iran.

Tolga Akmen / AFP Le rabbin Mendy et le maire allument les bougies sur une ménorah lors de la première nuit de Hanoukka, la fête annuelle juive des lumières, sur Islington Green à Londres, le 28 novembre 2021.

Mme Perez-Shakdam, qui est analyste du Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion Henry Jackson Society, a reçu l'information par l'intermédiaire d'un contact de haut niveau, Nader Talebzadeh. Cet homme qu'elle appelle le "Dr Goebbels de l'Iran", avait organisé cette réunion pour discuter d'un plan visant à "identifier toutes les ONG importantes dirigées par des Juifs, qui faisaient quoi dans chaque secteur d'activité et les rabbins importants". "Ils voulaient connaître leur influence et savoir où ils vivaient avec leurs familles afin de les cibler", a-t-elle affirmé au Jewish Chronicle.