Conférence mondiale de l'Unesco sur la désinformation et les discours de haine sur internet

Une conférence mondiale de l'Unesco sur la désinformation et les discours de haine, intitulée "pour un internet de confiance", s'est ouverte mercredi à Paris en présence de représentants de gouvernements, d'entreprises du numérique ou de sociétés civiles.

"Nous vivons chacun la façon dont les plateformes numériques ont changé la manière de nous lier et de nous confronter au monde, de nous confronter aux autres", a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), en ouvrant la conférence.

"C'est en prenant pleinement la mesure de cette révolution technologique que nous pourrons en faire une révolution qui ne se fasse pas au détriment des droits humains, de la liberté d'expression et de la démocratie. Pour que l'information reste un bien commun, c'est maintenant que nous devons ensemble réfléchir et agir", a souligné Mme Azoulay.

Il s'agit, selon l'Unesco, de "la première conférence mondiale dédiée aux menaces sur l'intégrité de l'information et la liberté d'expression liées aux réseaux sociaux".

JOEL SAGET / AFP

Environ 1.500 représentants de gouvernements, d'organismes de régulation, d'entreprises du numérique, d'universités et de la société civile venant de nombreuses régions du monde y participeront mercredi et jeudi au siège de l'Unesco à Paris et environ 1.500 la suivront en ligne, selon l'Unesco.

Parmi les principaux intervenants figurent notamment la journaliste philippine Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix, Irene Khan, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, ou encore des lanceurs d'alerte. Un message écrit du président brésilien Luiz Inacio Lula a également été lu à l'ouverture de la conférence.

"Bien qu'elles aient révolutionné les moyens de communication et le partage des connaissances, les plateformes de réseaux sociaux sont aussi en partie responsables de la diffusion de la désinformation, des discours de haine et des théories du complot", relève l'Unesco dans un communiqué. "Les algorithmes qui font partie intégrante des modèles économiques de la plupart de ces plateformes privilégient souvent l'engagement au détriment de la sécurité des personnes et des droits humains".

Thomas Samson (AFP) Audrey Azoulay directrice de l'Unesco lors d'une conférence de presse

"De nombreux pays dans le monde ont adopté, ou envisagent d'adopter, une législation nationale pour lutter contre la diffusion de contenus néfastes" mais certaines de ces législations font "craindre des atteintes aux droits humains des populations, notamment à la liberté d'expression et d'opinion", poursuit l'Unesco.

Selon l'Unesco, "il est urgent d'adopter une approche cohérente au niveau mondial, fondée sur les normes internationales en matière de droits humains".