La justice britannique confirme la déchéance de nationalité d'une jeune jihadiste

Le cas de cette ex-lycéenne londonienne avait marqué l'opinion

Une Britannique dont la citoyenneté a été révoquée après qu'elle se soit rendue en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique a perdu en appel sa demande de rétablissement de citoyenneté.

Shamima Begum, aujourd'hui âgée de 23 ans, avait 15 ans lorsqu'elle a rejoint l'organisation terroriste avec deux autres jeunes filles de Londres en février 2015. Les autorités lui ont retiré la citoyenneté britannique pour des raisons de sécurité nationale peu après qu'elle a été retrouvée dans un camp de réfugiés en Syrie en 2019.

Begum a contesté l'action de Sajid Javid, le ministre britannique de l'Intérieur de l'époque, arguant qu'elle l'a laissée apatride et qu'elle aurait dû être traitée comme une victime de la traite des enfants, et non comme un risque pour la sécurité.

Le gouvernement britannique a affirmé qu'elle pouvait demander un passeport bangladais en raison de ses liens familiaux. Mais la famille de Begum a fait valoir qu'elle était originaire du Royaume-Uni et n'avait jamais détenu de passeport bangladais.

La Commission spéciale des recours en matière d'immigration, un tribunal chargé d'examiner les recours contre les décisions de retrait de la citoyenneté britannique pour des raisons de sécurité nationale, a tenu une audience de cinq jours sur son cas en novembre et a rejeté le recours de Mme Begum mercredi.

Cette situation a mis en lumière la question plus large de savoir comment les sociétés occidentales traitent les personnes qui ont rejoint l'EI mais qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine.