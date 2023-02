La Commission européenne interdit TikTok sur les appareils officiels

Cette mesure a été préconisée par le service informatique de l'institution afin de "protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité"

La Commission européenne a interdit l'application TikTok sur tous les appareils professionnels de son personnel afin de protéger les données de l'institution, a annoncé jeudi un de ses porte-parole. Cette décision a été aussitôt condamnée par les propriétaires chinois de l’application. Les employés de la commission européenne détenteurs de Tik Tok sur leurs appareils professionnels ont jusqu’au 15 mars pour désinstaller l'application. Cette mesure a été préconisée par le service informatique de l'institution afin de "protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité".

Kenzo TRIBOUILLARD / POOL / AFP Illustration - La Commission européenne

La Commission européenne a également demandé à ses employés de désinstaller l'application TikTok de leurs appareils personnels, dès lors que des applications officielles y sont installées, telles que les applications de visioconférence et de messagerie.

L’application Tik Tok qui est chinoise, est sous surveillance accrue depuis plusieurs mois dans les pays occidentaux, par crainte d’une introduction de Pékin dans les données personnelles de ses usagers. TikTok a admis en novembre dernier que certains membres du personnel en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs européens. L’interdiction de Tik Tok sur les appareils officiels américain est déjà en vigueur, certains législateurs américains souhaitant même l’interdiction pure et simple de l’application sur le territoire des États-Unis.

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Thierry Breton commissaire responsable du marché intérieur de l'UE

Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, s’était entretenu avec le Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton en janvier et la sécurité des données avait été évoquée. "Je lui ai parlé des problèmes concernant la sécurité et le transfert potentiel des données sur leurs services, et je lui ai fait part de certaines interrogations qu'on pouvait avoir", a rappelé Thierry Breton ce jeudi. Shou Zi Chew avait assuré les européens que sa société mettait eu point un système pour traiter les données des Européens en Europe.