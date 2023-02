Les demandes d'asile dans l'UE ont atteint près d'un million en 2022

Les Syriens restent les premiers demandeurs d'asile en Europe, suivis de près par les Afghans

Près d'un million de personnes ont fait une demande d'asile dans l'Union européenne en 2022, soit le niveau le plus élevé depuis un afflux de réfugiés en 2016, selon des données publiées mercredi. L'Agence européenne pour l'asile (EUAA) a indiqué que 966 000 demandes d'asile avaient été déposées dans les 27 pays de l'UE plus la Suisse et la Norvège l'an dernier, soit une hausse de 50 % par rapport à 2021. Ce chiffre n'inclut pas les plus de quatre millions de réfugiés ukrainiens qui ont obtenu une protection temporaire après avoir fui la guerre.

Après plus d'une décennie de guerre et d'effondrement économique, les Syriens restent les premiers demandeurs d'asile en Europe, avec plus de 130 000 demandes. Ils sont suivis de près par les Afghans qui fuient les Talibans. Viennent ensuite, mais en moins grand nombre, les migrants originaires de Turquie, du Venezuela, de Colombie, du Pakistan, du Bangladesh et de Géorgie. La montée en flèche de l'inflation et le "recul de la démocratie" en Turquie figurent parmi les facteurs à l'origine de cette augmentation, selon l'agence.

L'EUAA a établi un lien entre l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile et l'assouplissement des restrictions de voyage imposées par le Covid, l'insécurité alimentaire croissante et les conflits dans le monde. Bien que la plupart des demandeurs de protection entrent légalement dans l'UE, certains ont également franchi les frontières terrestres et maritimes sans autorisation.

AFP Union européenne

L'année dernière a également vu le plus grand nombre de mineurs non accompagnés - 43 000 - depuis 2015. Les deux tiers venaient de Syrie et d'Afghanistan. Le 16e groupe le plus important de demandeurs d'asile était constitué par les Russes, avec 16 920 demandes, suivis par les demandeurs d'Égypte, de République démocratique du Congo, d'Iran, d'Albanie, du Pérou et d'Érythrée.