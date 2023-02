"Nous n'avons aucune intention de travailler avec Ben Gvir" (chef de la diplomatie britannique)

James Cleverly dit n'avoir "aucun projet actuel" de dialogue avec le ministre Itamar Ben Gvir

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly a déclaré que le gouvernement britannique n'avait aucune intention de travailler avec le ministre Itamar Ben Gvir, dans une lettre à l'organisation Council for Arab-British Understanding.

Le ministre a répondu aux demandes des membres du Parlement affiliés à l'organisation d'aborder la nature du nouveau gouvernement israélien, qui comprend ce qu'ils appellent des "leaders de la suprématie juive". Le ministre a ajouté que le gouvernement britannique appelle toutes les parties en Israël à s'abstenir de tout langage incendiaire et à faire preuve de tolérance envers les minorités.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

La lettre exprimait également des inquiétudes quant aux projets attendus du gouvernement d'annexer certaines parties de la Cisjordanie ou d'étendre les implantations. Elle pointe également du doigt deux politiques d'extrême droite qui se sont vus confier des rôles ministériels importants - Ben Gvir et le leader du sionisme religieux Betsalel Smotrich, le ministre des Finances.

"Nous vous écrivons pour vous faire part de notre profonde inquiétude quant aux politiques du nouveau gouvernement israélien, qui s'appuient sur les politiques de ses prédécesseurs, lesquelles ont donné naissance à la réalité d'un seul État : dans les faits, Israël contrôle la vie des Palestiniens dans l'ensemble du territoire palestinien occupé", indique la lettre.

La réponse de Cleverly, qui a été reçue le 14 février et publiée par le Council for Arab-British Understanding, mentionnait Ben Gvir et non Smotrich.