Allemagne : un concert de Roger Waters annulé

Il s'agit de l''un des antisémites les plus connus au monde", a affirmé la ville de Francfort pour justifier l'annulation

La ville de Francfort a annoncé vendredi qu'elle annulait la représentation à venir de l'ancien chanteur de Pink Floyd, Roger Waters, en affirmant que le motif de l'annulation était qu'"il est l'un des antisémites les plus connus au monde".

La représentation devait avoir lieu fin mai, mais la ville a fermement condamné Waters pour son soutien à la campagne visant à soumettre l'État d'Israël au boycott du BDS, après son appel à faire pression sur d'autres artistes pour qu'ils ne se produisent pas en Israël.

Ezequiel BECERRA (AFP)

La ville de Francfort a également souligné que Waters avait déjà utilisé des images antisémites dans ses performances précédentes, y compris un ballon en forme de cochon. Les organisations juives en Allemagne ont salué l'annonce et ont exprimé "leur fierté".

De plus, des organisations juives du pays ont également appelé à l'annulation de représentations supplémentaires du chanteur à Hambourg, Berlin, Munich et Cologne plus tard cette année.