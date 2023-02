Turquie : enquête sur les effondrements de bâtiments alors que le bilan du séisme dépasse les 50 000 morts

Plusieurs Turcs ont exprimé leur indignation concernant des méthodes de construction malhonnêtes

En Turquie, 184 personnes supplémentaires ont été arrêtées soupçonnées d'être responsables de l'effondrement de nombreux bâtiments lors des tremblements de terre de ce mois-ci qui ont fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie voisine.

La plus grande catastrophe de l'histoire récente de la Turquie a vu l'effondrement ou des dommages importants à plus de 160 000 bâtiments contenant 520 000 appartements.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Diyarbakir, l'une des dix provinces du sud-est de la Turquie touchées par la tragédie, le ministre de la justice Bekir Bozdag a déclaré que plus de 600 personnes avaient fait l'objet d'enquêtes concernant des structures effondrées.

ADEM ALTAN / AFP Un survivant sorti des décombres en Turquie, le 7 décembre 2023

Selon lui, 79 entrepreneurs du bâtiment, 74 personnes qui portent la responsabilité légale des bâtiments, 13 propriétaires et 18 personnes qui avaient modifié des bâtiments ont été arrêtés.

Plusieurs Turcs ont exprimé leur indignation concernant des méthodes de construction malhonnêtes et une mauvaise planification urbaine. Avec les élections prévues en juin, le président Tayyip Erdogan sera confronté au test électoral le plus important de ses deux décennies de pouvoir. Il s'est engagé à reconstruire les maisons dans un délai d'un an.