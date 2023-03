La Grande-Bretagne entre dans sa troisième semaine de pénurie de salades

"Il est important que nous nous assurions d'obtenir des options d'approvisionnement alternatives" (Therese Coffey)

La Grande-Bretagne est entrée dans sa troisième semaine de pénurie de salades et de légumes, en particulier de tomates, concombres, poivrons et salades vertes. Les réseaux sociaux sont inondés d'images de rayons vides dans les supermarchés et le gouvernement a déclaré qu'elle pourrait durer encore un mois. Cette pénurie est due à la baisse de production des serres d'hiver en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas en raison des coûts élevés de l'énergie.

https://twitter.com/i/web/status/1629776561187504129 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je suis amené à croire par mes collaborateurs, après discussion avec les détaillants de l'industrie agroalimentaire, que la situation durera encore environ deux à quatre semaines", a déclaré Therese Coffey, ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, au Parlement, rapporte l'agence de presse Reuters. "Il est important que nous essayions et que nous nous assurions d'obtenir des options d'approvisionnement alternatives", a poursuivi la ministre.

https://twitter.com/i/web/status/1628509062743699458 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Therese Coffey a été largement moquée pour avoir dit que les Britanniques qui ne peuvent pas se procurer de légumes à salade pourraient envisager des navets à la place. "Beaucoup de gens pourraient manger des navets en ce moment plutôt que de la laitue et des tomates, mais je suis consciente que les consommateurs veulent un choix tout au long de l'année et c'est ce que nos supermarchés, les producteurs alimentaires et les producteurs du monde entier essaient de satisfaire", a-t-elle déclaré.

https://twitter.com/i/web/status/1629439896195612673 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En outre, le ministre britannique de l'Agriculture, Mark Spencer, a déclaré qu'il avait rencontré lundi les dirigeants des principaux distributeurs britanniques pour savoir ce qu'ils faisaient pour résoudre les problèmes d'approvisionnement. "Je leur ai également demandé de réexaminer la manière dont ils travaillent avec nos agriculteurs et dont ils achètent les fruits et légumes, afin de renforcer notre préparation à ces incidents inattendus", a-t-il conclu dans un communiqué.