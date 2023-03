Belgique : une femme victime de viol obtient le droit d'être euthanasiée

"Cela fait des années que maman est physiquement vivante mais mentalement partie depuis longtemps"

Nathalie Huygens, 50 ans, mariée et mère de deux enfants, a été victime d'un viol en 2016. Depuis, sa vie est rythmée par les crises de panique et d'anxiété, au point qu'elle est souvent incapable de manger avec sa famille ou de dormir avec son mari. Elle dit ne pas pouvoir passer plus d'une demi-heure sans penser à ce qu'elle a vécu.

Outre les séquelles psychologiques, cette femme souffre de séquelles physiques : elle ne peut plus manger de nourriture trop dure et a des douleurs permanentes à l'œil gauche. Après une tentative de suicide, elle a été admise en service psychiatrique. Le premier séjour en hôpital d'une longue série d'autres au fil des ans.

Pour toutes ces raisons, Nathalie Huygens, qui vit en Belgique, vient d'obtenir le droit d'être euthanasiée par un comité composé d'un médecin et de deux psychiatres. Une pratique légale dans le pays, si le patient est conscient au moment où il en fait la demande et s'il souffre sur le plan physique ou psychique de manière constante et insupportable. La victime dit toutefois vouloir attendre le procès de son agresseur qui doit avoir lieu bientôt.

Ses enfants soutiennent sa démarche et sont résignés à voir leur mère mourir. "Cela fait des années que maman est physiquement vivante mais mentalement partie depuis longtemps. A sa place, je ne voudrais plus vivre non plus", a écrit l'un de ses fils dans une lettre ouverte.

La Belgique fait partie des cinq pays au monde où l'euthanasie active est légale avec la Colombie, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Espagne. Depuis février 2014, ce pays est aussi devenu le premier au monde à légaliser l'euthanasie des mineurs