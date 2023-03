"La situation des droits de l'homme en Biélorussie pourrait passer inaperçue car les voix indépendantes ont toutes été réduites au silence" (Anaïs Marin)

La situation déjà désastreuse des droits de l'homme en Biélorussie se détériore de plus en plus, a averti jeudi un expert de l'ONU, un jour avant que l’opposant et prix Nobel bielorusse Ales Bialiatski ne soit condamné à plus de dix ans de prison. "La situation des droits de l'homme (...) a empiré de façon spectaculaire", a déclaré la rapporteuse spéciale sur la Biélorussie, Anaïs Marin, en marge du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. "C'est de pire en pire", a-t-elle ajouté.

Anaïs Marin et le bureau des droits de l’homme de l'ONU doivent présenter ce mois-ci au Conseil des droits de l'homme, des rapports sur les violations commises dans le pays autour des élections présidentielles de 2020, lorsque la Biélorussie a été en proie à des mois de manifestations antigouvernementales sans précédent après que les élections présidentielles ont élu Alexandre Loukachenko pour un 6e mandat.

FABRICE COFFRINI / AFP La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Biélorussie, Anaïs Marin, en visioconférence au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève

L'experte s'est dite préoccupée par le fait que "la situation des droits de l'homme en Biélorussie, qui ne cesse de se dégrader, pourrait passer inaperçue", étant donné qu'il n'y a pas eu de manifestations de grande ampleur dans ce pays d'Europe orientale depuis plus de deux ans "parce que les voix indépendantes ont toutes été réduites au silence." Anaïs Marin a souligné qu'"au moins 1 400" prisonniers politiques sont détenus en Biélorussie, dont 32 journalistes et professionnels des médias.

Alexander NEMENOV / AFP Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko

Un exemple frappant de cette répression est le verdict sévère dans le procès contre Bialiatski, le fondateur de Viasna, le groupe de défense des droits de l'homme le plus important de ce pays autoritaire. Il a été jugé au début de l'année avec deux autres associés pour avoir prétendument fait entrer clandestinement de l'argent en Biélorussie afin de financer des activités d'opposition.

"Il est très préoccupant que les autorités criminalisent le travail en faveur des droits de l'homme à un moment où le rôle des défenseurs des droits de l'homme est le plus nécessaire", a déclaré Anaïs Marin.