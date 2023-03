Pologne : un maire ciblé par le logiciel espion Pegasus

Israël a fait l'objet de pressions à la suite d'allégations selon lesquelles Pegasus a été utilisé par certains gouvernements pour espionner

Un maire polonais lié à l'opposition a vu son téléphone piraté à l'aide du logiciel espion Pegasus, a rapporté vendredi le quotidien Gazeta Wyborcza, sur fond d'allégations selon lesquelles les services spéciaux du pays ont utilisé cette technologie contre les opposants au gouvernement.

En 2021, l'Associated Press a rapporté que le logiciel, développé par la société israélienne NSO Group, avait été utilisé pour pirater les téléphones des opposants au gouvernement, y compris un sénateur du plus grand parti d'opposition.

Gazeta Wyborcza, un quotidien libéral très critique à l'égard des nationalistes au pouvoir Droit et Justice (PiS), a rapporté que le téléphone de Jacek Karnowski, maire de la station balnéaire baltique de Sopot, a été piraté en 2018-2019, alors qu'il travaillait sur la campagne de l'opposition pour les élections à la chambre haute du Parlement, le Sénat.

Il a déclaré que son numéro figurait sur une liste à laquelle il avait accès dans le cadre de l'initiative de journalisme d'investigation Pegasus Project. "Nous ne laisserons pas la machine PiS poursuivre la destruction de la démocratie, conduire la Pologne vers l'Est et soviétiser notre pays", a déclaré M. Karnowski dans une déclaration envoyée à Reuters. "Les politiciens qui ont inspiré et commandité ces activités ont leur place en prison".

De hauts responsables du gouvernement PiS ont précédemment confirmé qu'ils avaient acheté le logiciel espion sophistiqué, mais ont nié qu'il avait été utilisé contre des opposants politiques.

Israël a fait l'objet d'une pression mondiale suite à des allégations selon lesquelles Pegasus a été utilisé de manière abusive par certains gouvernements étrangers pour espionner des militants des droits de l'homme, des journalistes et des hommes politiques.

La NSO a affirmé qu'elle ne pouvait confirmer ou infirmer l'existence de clients existants ou potentiels pour Pegasus. Elle a ajouté qu'elle n'exploite pas le système une fois qu'il a été vendu à ses clients et qu'elle n'est pas impliquée de quelque manière que ce soit dans l'exploitation du système.