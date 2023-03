L'Allemagne demande à Israël de former ses hôpitaux aux attaques de missiles

Berlin craint de plus en plus que la guerre en Ukraine ne déborde dans d'autres pays d'Europe

Une délégation médicale israélienne s'est récemment rendue en Allemagne pour former le personnel d'un grand hôpital de Berlin sur la manière de continuer à travailler en temps de guerre, en particulier lors d'attaques de missiles.

Cette formation a été réclamée par le gouvernement allemand, alors que les craintes que la guerre en Ukraine ne déborde dans d'autres parties de l'Europe sont grandissantes. Pour cela, Berlin s'est tourné vers l'hôpital Sheba de Tel HaShomer.

Les simulations mises en place lors de cette formation s'appuyaient sur le scénario d'une éventuelle frappe sur la capitale depuis Kaliningrad, une semi-enclave russe bordant les États baltes. Les experts estiment en effet que les missiles balistiques hébergés dans la ville portuaire située entre la Lituanie et la Pologne pourraient atteindre l'Allemagne en cinq minutes et demie.

La formation a eu lieu à l'hôpital de la Charité de Berlin, le plus prestigieux de la capitale, qui emploie 23 000 personnes et peut accueillir des milliers de patients. Le Dr Yoel Har-Even, directeur de la division internationale et du développement des ressources de Sheba qui dirigeait la délégation, a indiqué que l'infrastructure hospitalière de l'Allemagne n'était absolument pas préparée à un tel conflit car le pays "n'a pas été confronté à des menaces sécuritaires depuis 80 ans". "Le gouvernement allemand est très inquiet de la possibilité que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable, et de la capacité certaine des Russes à attaquer le pays", a-t-il confirmé.

L'hôpital Sheba de Tel Hashomer près de Tel-Aviv n'a pas été choisi par Berlin au hasard, puisqu'il est considéré comme l'un des meilleurs du monde. Placé en tête des hôpitaux en Israël, il est aussi considéré comme le plus performant de tout le Moyen-Orient. En 2020, il se situait même parmi les dix meilleurs hôpitaux du monde.