Amsterdam : une agence européenne contre l'idée d'une maison close près de son siège

L'EMA s'est dite "extrêmement préoccupée par le fait que cela créera des problèmes de sûreté, de sécurité et de nuisance"

L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est dite mardi "extrêmement préoccupée" par une proposition du conseil municipal d'Amsterdam qui envisage d'installer une grande nouvelle maison close près de son siège dans la capitale néerlandaise. La municipalité veut déplacer la prostitution légale du célèbre Quartier rouge situé dans le centre-ville en raison de plaintes de résidents concernant la criminalité et des comportements tapageurs de visiteurs.

Deux des trois emplacements proposés pour l'immense nouvelle maison close se trouvent à proximité du siège social de l'EMA dans un quartier d'affaires dans le sud d'Amsterdam.

AP Photo/Aleksandar Furtula Amsterdam

L'EMA s'est dite "extrêmement préoccupée par le fait que cela créera des problèmes de sûreté, de sécurité et de nuisance" pour son personnel et pour les délégués de passage qui doivent souvent partir tard le soir. Le changement d'emplacement du Quartier rouge est motivé par des préoccupations de nuisance, de trafic de drogue, d'ivresse et de comportement désordonné", a ajouté l'EMA, qui craint "les mêmes impacts négatifs" à proximité de son bâtiment.

L'EMA a déclaré qu'elle travaillerait désormais avec la Commission européenne à Bruxelles pour porter l'affaire au "plus haut niveau politique et diplomatique approprié afin de garantir un environnement de travail sûr". Le régulateur, qui a quitté Londres pour s'installer à Amsterdam en 2019 en raison du Brexit, a ajouté qu'il n'avait pris connaissance des propositions que par les médias locaux et déplore ne pas avoir été consulté en amont.