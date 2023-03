Shoah : Israël annonce la reprise des voyages de la mémoire en Pologne

"Le retour des délégations de jeunes en Pologne est d'une grande importance pour façonner l'identité nationale de la jeunesse"

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et le ministre de l'Education Yoav Kish ont annoncé la prochaine reprise des voyages de la mémoire en Pologne à destination des lycées israéliens. Ces déplacements avaient été interrompus pendant trois ans, en raison de la pandémie suivie par une crise diplomatique entre Varsovie et Jérusalem.

La reprise de ces voyages intervient après une série de pourparlers au plus haut niveau entre Benjamin Netanyahou et son homologue polonais Mateusz Morawiecki, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les représentants du ministère polonais des Affaires étrangères ont ainsi fait savoir que Varsovie considérait positivement l'arrivée renouvelée des délégations de jeunes en Pologne, et reconnaît leur importance pour la poursuite de la promotion des relations entre les pays.

"La solution à la crise qui a empêché l'arrivée des délégations de jeunes en Pologne a été trouvée", souligne le communiqué. "A la suite des pourparlers menés par le Premier ministre Netanyahou avec le gouvernement polonais, une impasse de deux ans dans les relations entre les pays a été levée, et les parties se sont mises d'accord sur le retour des délégations de jeunes israéliens."

"Nous renvoyons les délégations de jeunes en Pologne", a déclaré le Premier ministre Benyamin Netanyahou. "Les leçons de la Shoah peuvent être tirées de plusieurs façons, mais il n'y a rien de mieux que de voir les choses de ses propres yeux."

"Le retour des délégations de jeunes en Pologne est d'une grande importance pour façonner l'identité nationale de la jeunesse, découvrir l'histoire du peuple d'Israël en général et préserver la mémoire de la Shoah en particulier", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen.

AP/Czarek Sokolowski Des visiteurs au camp de concentration nazi d'Auschwitz après la Marche des vivants, à Oswiecim, en Pologne, le 28 avril 2022.

"Dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai déclaré que la décision de renvoyer les délégations étudiantes en Pologne était une priorité absolue", a indiqué le ministre de l'Education, Yoav Kish. "Il est très important de transmettre la mémoire de la Shoah aux étudiants israéliens, qui fait partie intégrante de notre héritage en tant que peuple juif. Le ministère de l'Éducation, sous ma direction, s'efforcera de renvoyer les délégations dès que possible."

Les voyages en Pologne sont proposés aux élèves israéliens de 1ère et de Terminale. Leur rôle est d'enseigner la mémoire de la Shoah à travers la visite de sites historiques et une expérience éducative à valeur émotionnelle.

Pessa'h Hauspeter, président des Éducateurs pour la mémoire de l'Holocauste et de l'héroïsme a salué le fait que cette annonce est intervenue le jour de Pourim qui, tout comme la Shoah, "commémore l'échec d'un autre plan d'extermination contre les Juifs". Il a également relevé le fait que ces voyages sont facteurs d'unité, ce dont les Israéliens ont plus que jamais besoin en ces temps de discorde profonde autour de la réforme judicaire. "Précisément en ces jours où Israël est confronté à un défi interne, il est impossible de minimiser l'importance des voyages des jeunes dans les camps d'extermination en Pologne et leur observation attentive des événements de la Shoah, afin de comprendre l'engagement envers la la fortification de l'État d'Israël au-dessus de tout débat interne."