L’Ukraine dément être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream

"L'Ukraine n'a rien à voir avec l'accident de la mer Baltique et n'a aucune information sur des ‘groupes de sabotage pro-ukrainiens’" (Conseiller)

L’Ukraine a démenti mercredi toute implication dans le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique l'an dernier, que le New York Times impute à un "groupe pro-ukrainien", sur la base d'informations obtenues par le renseignement américain. Les données collectées par les services américains du renseignement suggèrent que les auteurs derrière le sabotage des deux gazoducs étaient des "adversaires du président russe Vladimir Poutine", écrit le New York Times.

Gillian HANDYSIDE (AFP) Gazoducs Nord Stream et Nord Stream II

"L'Ukraine n'a rien à voir avec l'accident de la mer Baltique et n'a aucune information sur des ‘groupes de sabotage pro-ukrainiens’", a tweeté Mykhailo Podolyak, conseiller du président Volodymyr Zelensky. Selon des responsables américains, il n'y a aucune indication que le président ukrainien ait été impliqué dans ce sabotage.

Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne, toutes dans les eaux internationales. Les pays occidentaux avaient accusé la Russie d'être responsable de ces explosions. Des médias allemands ont affirmé mardi que l'enquête criminelle avait permis d'identifier le bateau utilisé pour le sabotage. Celui-ci a été loué par une société basée en Pologne "appartenant apparemment à deux Ukrainiens", affirme l'hebdomadaire die Zeit, précisant que de faux passeports ont été utilisés pour louer le bateau.

AP Photo/Markus Schreiber Gazoduc Nord Stream 1, à Lubmin, en Allemagne

"Même si des pistes mènent à l'Ukraine, les enquêteurs ne sont pas encore parvenus à déterminer qui a mandaté" l'opération, souligne le journal. Le New York Times ajoute que l’opération a pu être " lancée en secret par une force tierce ayant des liens au sein du gouvernement ukrainien ou ses services de sécurité".