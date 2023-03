Le gouvernement géorgien retire son projet de loi sur les "agents étrangers", après les manifestations

La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, s'est également opposée à cette "législation inspirée par le Kremlin" et a promis d'y opposer son veto

Le gouvernement géorgien a retiré jeudi un projet de loi controversé sur les "agents étrangers", qui a déclenché des manifestations dans tout le pays et des affrontements avec la police dans la capitale Tbilissi. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le parlement géorgien mercredi soir pour demander le retrait du "projet de loi russe", similaire à une loi en vigueur en Russie depuis 2012 pour réprimer les médias et les groupes dissidents.

Le projet de loi a été voté en première lecture mardi, ce qui a donné lieu à deux jours de manifestations massives dans tout le pays. Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut le bâtiment du Parlement, amenant la police à utiliser des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Le parti au pouvoir, "Rêve géorgien", a publié une déclaration indiquant qu'il souhaitait "dépenser l'énergie de chacun de nos citoyens non pas dans la confrontation, mais dans le développement du pays dans la bonne direction". "En tant que parti de gouvernement responsable devant chaque membre de la société, nous avons décidé de retirer sans condition ce projet de loi que nous avions soutenu", indique le communiqué. "Nous devons être très attentifs à la paix, au calme et au développement économique de notre pays, ainsi qu'aux progrès de la Géorgie sur la voie de l'intégration européenne", poursuit le communiqué.

Cette décision intervient après qu'un certain nombre de dirigeants mondiaux ont condamné la législation, estimant qu'elle nuirait aux chances de la Géorgie de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, s'est également opposée à cette "législation inspirée par le Kremlin" et a promis d'opposer son veto au projet de loi.