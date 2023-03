Le Conseil de l'Europe inquiet de la "xénophobie" en Hongrie

L'instance a par ailleurs salué les "sérieux efforts" menés en Hongrie pour accueillir les personnes fuyant la guerre en Ukraine

Le Conseil de l'Europe a exprimé, dans un rapport publié jeudi, sa "préoccupation" face aux propos haineux et à la "xénophobie de plus en plus présente dans le discours politique" en Hongrie, visant les demandeurs d'asile, les Roms, les musulmans, et les minorités sexuelles. "Les personnalités publiques, y compris les responsables politiques de tous bords, sont vivement encouragées à prendre rapidement, fermement et publiquement position contre l'expression de propos haineux", indique la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, organe du Conseil de l'Europe, dans la présentation de ce rapport qui porte sur la période 2018-2022.

La Commission se dit "préoccupée" par l'adoption de lois "portant gravement atteinte" aux droits des demandeurs d'asile ainsi que des personnes LGBT, notamment pendant l'état d'urgence instauré pour faire face à la pandémie de Covid-19. L'instance déplore la ségrégation à l'égard des populations Roms qui demeure "très répandue" dans le secteur éducatif, et dénonce "la poursuite des expulsions forcées" à leur encontre, souvent sans "aucune solution de relogement".

"Des actes racistes ciblant les musulmans ont également été signalés, prenant principalement la forme d’agressions verbales contre des femmes portant des symboles religieux visibles", relève le rapport. L'organisme adresse plusieurs recommandations aux autorités hongroises, leur demandant notamment de "faire procéder à un examen indépendant" des mesures adoptées pendant l'état d'urgence afin d'évaluer leur conformité aux droits de l'homme.

FREDERICK FLORIN (AFP/Archives) Le siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg

Il réclame un renforcement des services chargés d'identifier et de traiter les infractions racistes" et à l'encontre des minorités sexuelles, et l'adoption d'une "stratégie pour l'intégration des migrants". L'instance a par ailleurs salué les "sérieux efforts" menés en Hongrie pour accueillir les personnes fuyant la guerre en Ukraine, ainsi que l'adoption en 2019 d'un protocole pour améliorer les enquêtes policières sur les infractions "motivées par la haine".

En septembre 2022, le Parlement européen avait adopté un rapport affirmant que la Hongrie, dirigée depuis 2010 par le Premier ministre nationaliste et ultra-conservateur Viktor Orban, n'était plus une véritable démocratie, mais un "régime hybride d'autocratie électorale".