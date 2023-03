Sans surprise, Paris arrive en tête de la liste des meilleures destinations gastronomiques européennes avec une note de 9,31/10

Une étude publiée par Bounce révèle quelles sont les villes européennes les plus prisées pour leur gastronomie. Les villes ont été analysées en fonction de plusieurs facteurs, allant des choix proposés par les restaurants, aux nombre d’étoilés au guide Michelin, en passant par les posts de foodies sur les réseaux sociaux. Une note sur 10 est décernée à chaque ville.

Sans surprise, Paris arrive en tête de la liste des meilleures destinations gastronomiques européennes avec une note de 9,31/10. La capitale française est plébiscitée grâce à ses 118 restaurants étoilés au guide Michelin, sa popularité sur les réseaux sociaux avec plus de 665 000 posts Instagram liés à la nourriture et 386 millions de vues sur TikTok.

Lionel BONAVENTURE (AFP) Un restaurant face à la tour Eiffel

L’Espagne rafle les deux autres places du podium avec Madrid en deuxième position avec 8,35/10 et Barcelone notée 8,07/10. La capitale espagnole se distingue notamment par ses 162 établissements étoilés au Michelin, ce qui en fait la ville avec le plus de restaurants étoilés. La capitale catalane obtient la troisième place grâce à ses 714 restaurants pour 100 000 habitants et plus de 45 millions de vues sur TikTok consacrées à la cuisine catalane.

JOSEP LAGO / AFP Barcelone

Lisbonne occupe la quatrième place en se démarquant par le record de 1 089 restaurants pour 100.000 habitants. La ville est également celle qui compte proportionnellement le moins de fast-foods. Seuls 3,82 % des restaurants lisboètes font de la restauration rapide. Londres compte le plus de publications liées à la gastronomie sur Instagram, avec 250 millions de photos postées chaque mois et est aussi première en nombre de vues sur Tik Tok.

Les végétariens et végétaliens trouveront quant à eux leur bonheur à Bruxelles, qui en compte la plus grande proportion. Nice, la seconde ville française du Top 15 se classe 13e.