Nazisme en Europe : rapport sur les marches annuelles glorifiant le fascisme et la haine

Les marches qui glorifient le nazisme et le fascisme persistent en toute impunité en Europe, en dépit de cadres juridiques largement répandus qui interdisent de tels comportements, selon un rapport publié mardi par le B'nai B'rith. Dans son rapport intitulé "Dans les rues d'Europe : Marches annuelles glorifiant le nazisme", l’organisation juive a documenté 12 grandes marches annuelles glorifiant le nazisme et le fascisme, et a exposé leurs thèmes récurrents, leurs acteurs et leurs modes de comportement.

Des chants tels que "Juifs dehors", "Le fascisme est une joie" et "Vive la forteresse Europe" sont scandés lors de ces marches, indique l’ONG juive. Parmi les caractéristiques décrites dans le rapport, on peut citer "l'omniprésence de l'antisémitisme" en Europe, "l'adoption d'une identité suprématiste blanche paneuropéenne qui considère la diversité et l'inclusion comme des menaces majeures" et "la réapparition constante d'activistes et d'organisations d'extrême droite de premier plan", pour n'en citer que quelques-unes.

Polina Garaev Des manifestants néonazis rassemblés dans les rues de Berlin

Le rapport indique également que les lois du Conseil de l’Europe et de l'Union européenne, établissent clairement que "de telles marches non seulement pourraient, mais devraient être interdites". "L'Union européenne a été fondée sur l'engagement de veiller à ce que les atrocités de la Shoah ne puissent plus jamais se reproduire et que la haine qui y a conduit ne puisse plus trouver un terrain fertile", a déclaré Katharina von Schnurbein, coordinatrice de la Commission européenne pour la lutte contre l'antisémitisme et l'encouragement de la vie juive.

Le B'nai B'rith a noté qu'au cours du seul mois de février 2023, des sympathisants nazis ont défilé à Budapest, Sofia, Madrid et Dresde pour rendre hommage aux criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, le nombre de manifestants d'extrême droite a également doublé en Allemagne.

John MACDOUGALL (AFP) Rassemblement néonazi à Chemnitz en Allemagne

"L'antisémitisme est une menace non seulement pour les Juifs, mais aussi pour nos sociétés dans leur ensemble", a poursuivi Katharina von Schnurbein. "La perception de la sécurité parmi les Européens juifs et les autres minorités est fortement influencée par les manifestations de haine que l'on trouve trop souvent dans les rues d'Europe. Dans ce contexte, les marches annuelles à la gloire du nazisme constituent une menace particulière".